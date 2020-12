Controversie con operatori telefonici, la Bassa Romagna attiva lo sportello Corecom

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha attivato uno sportello per accedere ai servizi del Corecom, in supporto a tutti i cittadini che necessitano di intraprendere una controversia con i gestori di telefonia mobile e fissa e con gli operatori delle Pay-Tv, ma non possiedono gli strumenti o le capacità tecnologiche.

Il Corecom Emilia-Romagna è un organismo neutrale, indipendente e imparziale che opera gratuitamente assicurando la tutela effettiva degli interessi dei consumatori e degli utenti. Nel 2019 il Corecom E-R ha fatto sì che i gestori telefonici riconoscessero ai cittadini/utenti somme per oltre 2 milioni di euro.

Il nuovo sportello sarà operativo a partire dal 9 dicembre, tutti i mercoledì dalle 9 alle 13: il servizio è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione contattando l’Urp del proprio Comune di residenza per informazioni e prenotazioni. Lo sportello si trova in Rocca a Lugo, piazza Martiri, 1 (secondo piano, ex Anagrafe).

Gli operatori aiuteranno i cittadini nella gestione delle pratiche e la loro trasmissione attraverso la piattaforma digitale ConciliaWeb (conciliaweb.agcom.it), la piattaforma dedicata ai contenziosi nelle telecomunicazioni.

Lo sportello sarà inaugurato il 9 dicembre alla presenza di Eleonora Proni, presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Gianni Bessi, consigliere regionale, Alfonso Umberto Calabrese, vicepresidente di Corecom E-R e Maria Giovanna Addario, componente del Corecom.

“Questo nuovo servizio contribuirà ad abbattere il divario digitale, il cosiddetto digital divide, che in molte situazioni pone il cittadino in una posizione di svantaggio rispetto agli operatori telefonici – ha rimarcato la presidente Eleonora Proni -. Nonostante le difficoltà di un anno terribile, riusciamo a dare alle nostre comunità uno strumento in più di cui avvalersi, per fare in modo che anche i cittadini meno esperti di tecnologia possano far valere i propri diritti nei confronti delle compagnie telefoniche e, se il caso, ricevere i dovuti indennizzi”.

Ulteriori informazioni sul servizio sono disponibili sul sito www.labassaromagna.it nella sezione Servizi – Diritti del cittadino.