I disegni dei bambini e dei ragazzi di Ravenna raccontano la pandemia e il lockdown

Unicef Ravenna, con l’Associazione Dis-ORDINE (Associazione Culturale insegnanti ed ex-studenti delle Scuole d’Arte di Ravenna e Provincia), per il progetto su ” L’Arte dei Bambini nel Tempo della Pandemia” ha raccolto le realizzazioni grafiche di ragazze e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado sul loro vissuto ai tempi della pandemia da coronavirus e del lockdown. Dagli elaborati finora raccolti si evince come la voce e i sentimenti dell’infanzia si esprimano non solo con le parole, ma anche con la potenza del disegno e dell’immagine.

I disegni, oltre 200 mentre altri sono in arrivo, vanno man mano a costituire una mostra virtuale che è consultabile al link http://dis-ordine.it/2020/10/30/larte-dei-bambini-nel-tempo-della-pandemia/

I temi ricorrenti sono la casa, gli amici e la famiglia, il gioco negato, la scuola a distanza, narrano la quotidianità di bambine e bambini, ragazze e ragazzi e raccontano i loro sentimenti nel periodo del lockdown e di fronte ad un nemico impercettibile e temuto quale il coronavirus. Piccole opere che rappresentano una nuova obbligata quotidianità o al contrario il desiderio della normalità infantile e adolescenziale fatta di incontri, scuola, amici, gioco, speranza.

Unicef considera questo materiale estremamente prezioso perché evidenzia, attraverso la spontaneità dell’espressione grafica, il punto di vista dei più piccoli e dei giovani ed offre agli adulti uno spazio prezioso di ascolto e di intervento sui loro bisogni, troppo spesso dimenticati in questo complesso periodo.

L’associasione DIS- Ordine invita nuovamente maestre e maestri e tutti gli insegnanti che vorranno aderire all’iniziativa a spedire altri disegni che andranno ad arricchire la collezione, rintracciando la comunicazione inviata sabato 31 ottobre da Comitato Unicef Ravenna alle loro scuole.