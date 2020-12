Proseguono i lavori nell’area dell’Ex Caserma Dante Alighieri di Ravenna, progetto che punta alla rigenerazione dell’intero comparto di proprietà comunale grazie anche al contributo vinto con il bando della Regione Emilia-Romagna per il progetto strategico “Ravenna Rigenera”, a fine 2018. L’area, circondata dalle mura di Via Port’Aurea, Via G. Guidarelli e Via Nino Bixio, oggi al suo intento si presenta libera da ogni ostacolo. “Si riesce a vedere la spazialità nel suo complesso, pari a 15mila metri” spiega Federica Del Conte, assessore del Comune di Ravenna a Urbanistica e Rigenerazione urbana.

“Ad oggi sono stati demoliti tutti i fabbricati, privi di valore storico-artistico e si sta lavorando alla rimozione delle macerie. La fase successiva, prevede la demolizione delle pavimentazioni: dove c’erano i piazzali in asfalto, crescerà l’area verde. Tutta la pavimentazione sarà rimossa e sarà asportato il terreno sottostante, fino ad una profondità di 50 cm, che verrà sostituito da terreno adatto ad un parco” spiega la Del Conte.

Nell’area rimarranno alcune testimonianze anche dell’uso più recente, quello militare, che ha caratterizzato l’area negli ultimi 100 anni. “Il progetto prevede che non vengano eliminate le torrette d’avvistamento, la polveriera e un capannone ex-officina, che potrebbe ospitare funzioni necessarie in un parco, come un pubblico esercizio o servizi pubblici. Saranno mantenuti i portali d’accesso e anche il muro perimetrale, segno distintivo dell’area, che sarà risistemato. Resteranno elementi a testimonianza dell’uso militaresco, che caratterizzeranno il parco e gli daranno un’identità”.

Il progetto prevede quattro macro aree: un’area verde a prato, con l’installazione di una grande struttura in legno per bambini; una seconda area che sarà utilizzata per attività didattica dell’Istituto Olivetti; nell’area in angolo tra l’Olivetti e l’ex collegio dei Nobili nascerà l’orto-giardino botanico; infine, la quarta zona verde sarà destinata a orti, e là si vorrebbero sviluppare progetti legati alla Casa circondariale di Ravenna, a cui potrebbe esserne affidata la cura.

La Del Conte sottolinea che i successivi lavori interesseranno la piantumazione a prato, la predisposizione dei camminamenti e l’illuminazione, e spiega che trattandosi di lavori in esterna, con movimentazione di terra, le condizioni meteorologiche potranno influire sulle tempistiche. “L’emergenza sanitaria , inevitabilmente, ha rallentato la partenza del cantiere ma, nonostante ciò, le tempistiche al momento non sono slittate in avanti: i lavori dovrebbero concludersi nell’estate 2021. Rispetto ai tempi della Regione Emilia Romagna siamo in anticipo di un anno, poiché abbiamo lavorato da subito per concretizzare questa grande opportunità”.

Rispetto ad eventuali reperti archeologici rinvenibili nell’area, l’assessora spiega che è in atto una convenzione con Sovrintendenza, RavennaAntica e Università di Bologna: “parallelamente ai lavori sono in atto studi che permettano di capire cosa vi sia nel sottosuolo. Siamo consapevoli che è un’area dal grande valore archeologico, ma mai indagata. Quindi è previsto uno studio di archeologia preventiva, attraverso indagini con strumentazioni non invasive e carotaggi in loco. E’ stato attivato un percorso di indagine ora rallentato dalle limitazioni Covid”.

L’assessore sottolinea che la strategia di rigenerazione dell’area della ex caserma si inserisce nel percorso più ampio, di riqualificazione delle mura cittadine ( che corrono a pochi metri del lato ovest della Caserma): “l’Amministrazione comunale punta a dare vita ad una percorso che arrivi fino alla Rocca Bracalone, oggi già oggetto di progetto di restauro. Il nuovo parco deve essere visto come un tassello di un macro progetto. Nell’area verde dell’ex caserma infatti sorgerà il terzo parco all’interno delle mura cittadine, oltre alla Rocca e ai Giardini pubblici”.

“Il valore aggiunto che il progetto ha per la città è altissimo – prosegue -. Innanzitutto si restituisce un’area prima inaccessibile ai cittadini. Sarà un parco, quindi un’area permeabile, che avrà un impatto positivo sul microclima e la qualità dell’aria delle zone limitrofe. Pensiamo alla protezione in estate dalle isole di calore o alla capacità di raccogliere acqua in caso di eventi piovosi, senza sovraccaricare la fogna. Inoltre, ultimo ma non ultimo, tutta l’area è stata bonificata dall’amianto presente su alcune tettoie”.

“Si tratta di un grande progetto di rigenerazione – sottolinea -. Il progetto si era classificato al terzo posto su 112 nella graduatoria del bando per la rigenerazione urbana della Regione Emilia-Romagna”. Il costo previsto per l’intero progetto è di circa 3 milioni di cui metà finanzianti dal contributo regionale e metà dal Comune di Ravenna.

La curiosità: ad oggi per il parco che nascerà tra via Via Port’Aurea, Via G. Guidarelli e Via nino Bixio, non è previsto un “nuovo nome”. Per gli addetti ai lavori è l’Ex caserma Dante Alighieri. Quindi non si esclude che resterà questo il nome dell’area verde, vista anche la coincidenza con il VII anniversario dantesco.

All’interno dell’area sono presenti anche i fabbricati dell’ex Collegio dei Nobili, oggi di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti che saranno destinati a struttura ricettiva di alta categoria. “CDP sta lavorando ad un progetto di fattibilità per il recupero e la valorizzazione degli edifici e sicuramente essere partiti con la rigenerazione dell’area parco ha avuto una ricaduta positiva anche sull’avvio di quest’altra perte di progetto” conclude l’assessora.

L’area dell’Ex caserma, prima dell’inizio dei lavori