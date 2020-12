Rinnovato Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici di Ravenna: Stefano Falcinelli riconfermato Presidente

Ieri, 3 dicembre, il nuovo Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri che è scaturito dalle elezioni del 28 e 29 novembre si è riunito per eleggere l’esecutivo. È stato rieletto Presidente dell’Ordine Stefano Falcinelli, medico di famiglia di Ravenna il quale ricopre anche la carica di Presidente dell’Albo Medici. Per la Presidenza dell’Albo Odontoiatri è stato riconfermato Giorgio Papale. Tutti i componenti, rimarranno in carica per prossimo quadriennio.

Vice presidente Andrea Lorenzetti, medico otorinolaringoiatra ospedaliero di Ravenna; segretaria Elena Bazzocchi, medico di famiglia di Faenza, tesoriere Stefano Grandi, medico ginecologo dell’ospedalità privata di Ravenna. Fanno inoltre parte del Consiglio: Ugo Ceroni, pediatra di famiglia, i medici di famiglia Patrizia Re e Sandro Vasina; i medici dipendenti ospedalieri Gianluca Danesi, Paolo Di Bartolo, Marco Montanari, Tiziana Monti, Omero Triossi, Salvatore Voce e Federico Zanzi nonché Giuseppe Venturini, medico legale libero professionista. Fanno parte del Consiglio direttivo anche gli odontoiatri Giorgio Papale, Presidente della Commissione Albo Odontoiatri e Alessandra Bonfatti, entrambi liberi professionisti esercitanti a Ravenna.

Gli altri componenti della Commissione Albo Odontoiatri sono i liberi professionisti Francesca Fazio di Ravenna che sarà Vice Presidente della commissione, Matteo Altini di Faenza e Claudio Mazzotti di Russi. Fanno parte del Collegio dei Revisori dei Conti Gianluigi Sella, medico ambulatoriale di Lugo, Gerardo Ghetti, odontoiatra libero professionista e Daniele Morini, medico di famiglia, entrambi di Faenza.