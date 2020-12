Secondo appuntamento di “Europe Next verso sera”: conversazioni online sull’Europa che verrà

Continuano venerdì 4 dicembre, alle 18 le conversazioni online del ciclo “Europe Next verso sera”, in diretta streaming sul canale YouTube Europe Next e sulle pagine Facebook Europe Next e Comune di Ravenna. L’incontro sarà dedicato al tema “Quando l’Europa fa notizia. Raccontare l’Ue di domani” e vedrà gli interventi di David Carretta e Micol Flammini (Il Foglio) e di Angela Mauro (Huffington Post).

Gli appuntamenti si inseriscono nel progetto “Europe Next”, coordinato dal Comune di Ravenna, sostenuto da Regione Emilia-Romagna, realizzato in collaborazione con Libra e Villaggio globale, con il supporto scientifico dell’Università di Bologna – dipartimento dei Beni culturali e grazie ad una ampia rete di enti locali e associazioni di Ravenna e provincia. Il progetto prevede un calendario di iniziative, appuntamenti e laboratori per un confronto intergenerazionale e interculturale sulla cittadinanza europea e sul futuro dell’Ue.