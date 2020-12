Anche a Cervia i volontari AIL distribuiscono stelle di Natale per la ricerca

Si rinnova il tradizionale appuntamento di solidarietà promosso dall’A.I.L. (Associazione Italiana contro le Leucemie, i linfomi e il mieloma). Da sabato 5 fino a martedì 8 dicembre è in programma la 32^ edizione dell’iniziativa Stelle di Natale AIL, posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. La manifestazione è realizzata grazie all’impegno di migliaia di volontari che offrono una piantina natalizia, contraddistinta dal logo AIL, a chi verserà un contributo minimo di 12 euro. Anche la Delegazione di Cervia “Stefano Pirini” si mobiliterà per questa iniziativa grazie alla collaborazione dei volontari.

I punti di distribuzione:

Occhialeria La Lunetta Viale Roma 3 Cervia – orario 9.00-12.30 e 15.30-19.00;

Farmacia Madonna del Mare Via Caduti per la Libertà 132 Cervia: sabato 5 e lunedì 7 dicembre orario: 9.00-12.30 – 15.30 -19.00;

Conad Superstore Viale Europa Unita 4 Pinarella Sabato 5 e lunedì 7 dalle 9.00-alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 – Domenica 6 e martedì 8 dalle 9.00 alle 13.00

Farmacia Castiglione Via Ragazzena 2 Castiglione di Cervia da Sabato 5/12 fino ad esaurimento.

Per prenotazioni e per informazioni si possono contattare Melita Dal Pozzo (tel. 338 3759396) e Cristina Proli (tel 347 7583092)

L’iniziativa viene realizzata in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana di Pisignano. In questo caso le stelle si possono prenotare al numero 339-5770401. Risponderà Licia, una volontaria che prenderà nota della prenotazione e che preparerà la confezione della “sportina dell’AIL con la stella di Natale”, che potrà essere ritirata martedì 8 dicembre, dalle ore 10 alle 12, alla Pieve Santo Stefano di Pisignano (via Crociarone 12).

Con i fondi raccolti l’AIL continuerà a svolgere le attività che da oltre 50 anni la contraddistinguono: sostenere la ricerca, potenziare il servizio di Assistenza domiciliare, supportare i Centri di Ematologia e Trapianto di cellule staminali, promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio, sostenere il servizio di supporto psicologico e pratico ai malati e ai loro famigliari da parte dei volontari dell’AIL.