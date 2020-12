Daniele Vistoli: occorre un nuovo ponte ferro-gomma sul Candiano

Dopo il bando di rigenerazione della Stazione ferroviaria, anzi era necessario prima, occorre pensare al lato opposto della Darsena di Città, dove vi è un’altra opera pubblica insufficiente.

Occorre un nuovo ponte ferro-gomma, contermine all’attuale mobile, per risolvere due problemi. Il primo riguarda il passaggio delle merci, merci pericolose, dalla Stazione ferroviaria passeggeri, che va eliso definitivamente. Si risolve prolungando i binari in dx porto, che verso sud-ovest, attraverso l’Ex Sarom, con un ponte ferroviario, scavalchino il Candiano, fino a ricongiungersi alla stazione Baiona, in sx porto. Il secondo riguarda la via A. Monti, via della Chimica, una circonvallazione di città, oltre alla via Trieste che va al mare, che oggi svolgono la funzione impropria, di collegare la SS 67 con la SS 309. Occorre una viabilità, della stessa classe, in particolare per mezzi pesanti, che dalla SS 67, attraverso l’Ex Sarom, con un ponte stradale, scavalchi il Candiano, fino a ricongiungersi con la SS 309. Questa soluzione oltremodo, toglie i mezzi pesanti tutti, di merci, merci pericolose, da via Trieste, una strada per il nostro turismo che va al mare.

Naturalmente basta un ponte unico, ferro-gomma, pedonale e con impianto vegetale. I ponti, sono oggi le opere infrastrutturali di architettura, che cambiano l’immaginario collettivo di un’area vasta e si pongono come riferimento visivo… monumenti alla modernità.

Uno dei possibili riferimenti, per quanti lo conoscono, ma ve ne sono cento, è il Ribbon Bridge di Camberra, immaginando una delle due corsie stradali, come ferroviaria. Visto così, è un ponte stradale, un ponte ferroviario, un ponte pedonale e congiunge l’area verde di un lato con l’altro. Oltre alla funzionalità indispensabile, di cui infra, vi è l’aspetto attrattivo, per una città che ha bisogno come il pane, di dimostrare che non vive di solo passato architettonico monumentale. Forlì, Cesena, hanno risolto brillantemente la viabilità periurbana, copiamole, semplice…

Daniele Vistoli architetto