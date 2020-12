Alla Collegiata esposto il presepe fatto con materiali di riciclo dalle famiglie e dai bimbi dell’asilo Carlo Maria Spada

In queste settimane che precedono il Santo Natale, le famiglie dei bimbi dell’Asilo Carlo Maria Spada di Cotignola sono state impegnate a costruire le statuine del Presepe, utilizzando materiali di riciclo. L’allestimento, a cura di educatrici ed insegnanti, è stato realizzato presso l’altare di San Giuseppe all’interno della Collegiata di S.Stefano a Cotignola. Nel rispetto dei protocolli stabiliti dall’emergenza Covid si è riusciti anche in questo difficile momento a realizzare, in una inedita edizione di collaborazione tra scuola e famiglia, il ricordo della nascita di Gesù.

L’impegno, il contributo e la partecipazione di grandi e piccini, è stata sugellata dalla bellissima frase di San Giovanni Paolo II che le maestre hanno voluto riportare a ricordo di questo evento: “La famiglia è lo specchio in cui Dio si guarda, e vede i due miracoli più belli che ha fatto: donare la vita e donare l’amore”.