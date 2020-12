Ravenna. Divieto di accesso alle dighe foranee e modi guardiani dalla mezzanotte dell’8 dicembre per 24 ore

Per la giornata di martedì 8 dicembre una profonda area depressionaria determinerà condizioni di tempo perturbato sull’Emilia Romagna. Sono previste precipitazioni diffuse sul territorio; fenomeni di acqua mista a neve alle quote collinari e pioggia in pianura. Ventilazione orientale con rinforzi sulla costa e mare molto mosso.

Le previsioni di altezza d’onda e livello del mare sono sotto la soglia di attenzione, tuttavia, considerati gli impatti dalle precedenti mareggiate, non si escludono locali fenomeni di dissesto, erosioni e/o inondazioni, favorite dall’abbassamento della quota di spiaggia e/o dall’assenza di duna invernale, tali da costituire possibilità di pericolo per la popolazione.

L’Agenzia Regionale della Protezione Civile ha emanato un Allerta meteo idrogeologica-idraulica, valida dalla mezzanotte del giorno 8 dicembre per 24 ore.

La Capitaneria di porto di Ravenna sensibilizza la cittadinanza al rispetto dell’Ordinanza n°07/2020 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, che prevede in caso di allertamento segnalato dall’ Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e da ARPAE nonché, comunque, in presenza di condizioni meteo-marine avverse, il divieto a chiunque (ivi compresi i soggetti autorizzati) di accesso e di transito sulle dighe foranee e sui moli guardiani, nonché l’obbligo a chiunque si trovi già in loco di abbandonare urgentemente le infrastrutture.