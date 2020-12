Campagna natalizia “Da Russi con amore”: una cartolina per sentirsi vicini

Per stare vicino agli ultimi, per dare alla crisi il volto dell’opportunità e recuperare lo spirito di comunità, di unione, fratellanza, che dalla notte dei tempi è connaturato alla madre di tutte le feste, il comune di Russi lancia “Da Russi con amore”, messaggio nella bottiglia che dalla città vuole rivolgersi al resto del mondo, riscoprendo uno dei mezzi più utilizzati di sempre ormai ingiustamente in disuso: la cartolina.

La cartolina postale, omaggio vintage ai tempi che furono e riscoperta del calore del contatto (il pensiero originale vergato su carta, la firma, gli scarabocchi) in questi tempi di rarefatta solitudine, sarà lo strumento principe della campagna di Natale del Comune di Russi. La cartolina “Da Russi con amore” verrà distribuita ai commercianti di Russi, in modo che chi lo desidera possa scrivere ad amici, parenti o conoscenti.

Si tratta dell’unica cartolina di Russi attualmente in circolazione, dopo almeno vent’anni di abbandono della carta in favore dei noti ausili digitali alla comunicazione. La campagna infine verrà condivisa proprio sui social, tramite il coinvolgimento dei cittadini e di alcuni testimonial d’eccezione (Sindaco in primis), con l’invito di fotografarsi mentre si scrive la cartolina, e magari pubblicando lo scatto con l’hashtag #DaRussiConAmore. L’immagine e l’avatar della campagna sono disponibili anche sul sito web del Comune www.comune.russi.ra.it.