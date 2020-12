Esce “Bonheur”, storia d’amore ambientata tra Ravenna e Parigi con richiami al Purgatorio di Dante

La ravennate Manuela Fantinelli festeggia la pubblicazione del proprio romanzo “Bonheur” edito da Aracne. Una storia d’amore a sfondo psicologico, ambientato tra Ravenna e Parigi, la protagonista di nome Matelda richiama il canto XXXIII del Purgatorio di Dante.

Manuela Fantinelli è laureata in Filosofia e in Psicologia clinica, si occupa di formazione e di comunicazione interpersonale. È docente a contratto per l’Alta Formazione Universitaria post-laurea per gli insegnamenti: Epistemologia della cura, Counseling psicologico. Ha diretto l’Istituto Pinus: Associazione Culturale-Scientifico-Educativa. È membro del comitato di redazione della rivista «Cum-Scientia», edita da Aracne. Ha pubblicato il saggio Intentio dei, sulla fede e la ragione (Armando Editore).

Sintesi dell’opera: Una mattina di luglio Matelda apprende della morte di Christopher Lavoisier, famoso luminare conosciuto durante gli anni di studio a Parigi. Pochi sanno che è stato il suo grande e travagliato amore, dal quale è dovuta fuggire. Le ci erano voluti anni per ricostruirsi e lasciarsi amare da Timoteo. Ora però deve andare a quel funerale a Parigi e sarà proprio lì, in chiesa, che scoprirà un incredibile segreto. Christopher glielo aveva rivelato in una lettera, ma qualcuno l’aveva segretamente rispedita al mittente. La ricerca del colpevole si intreccia con le storie dei famigliari e soprattutto con quella dell’amica Bonheur, che presenta un particolare disturbo di comunicazione.

Ritratta in copertina la foto dono del fotografo Paolo Roversi.