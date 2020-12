Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 10 dicembre, gli ambientalisti di Legambiente Ravenna, Fridays for Future Ravenna e Coordinamento “Per il Clima Fuori dal Fossile” Ravenna sono tornati in piazza del Popolo con scope e tappeti per rappresentare ironicamente il progetto che ENI ha intenzione di sviluppare sul territorio di Ravenna, perché, sostengono, “catturare la CO2 prodotta dai combustibili fossili equivale a nascondere la polvere sotto il tappeto senza risolvere i problemi.” Nel frattempo, si è tenuta la diretta del Consiglio Comunale per l’approvazione e la discussione del nuovo PAESC (Piano Energia e Clima del Comune di Ravenna), un documento decisivo nel definire il ruolo della città nella lotta all’Emergenza Climatica. Il nuovo Piano si propone l’obiettivo di un taglio delle emissioni di anidride carbonica del 40% entro il 2030, un obiettivo che secondo gli ambientalisti è insufficiente. “Per raggiungere gli obiettivi degli Accordi di Parigi, gli obiettivi definiti dall’Europa, quelli del Piano integrato Energia e Clima e gli obiettivi della regione Emilia Romagna che si propongono di raggiungere il 100% di rinnovabile al 2030 e l’azzeramento delle emissioni al 2050 è necessario accelerare fortemente i tempi. Non sono solo gli obiettivi politici a ricordarci di accelerare passo, ma anche gli eventi climatici estremi, che sono divenuti ormai la norma ”- sostengono gli ambientalisti. Foto 3 di 4





“E’ necessario quantomeno perseguire una riduzione di gas climalteranti pari al 60% aggiungendo tutti gli strumenti potenzialmente perseguibili per il raggiungimento di tale obiettivo. Obiettivo che il Comune di Ravenna già riportò all’interno della Dichiarazione di Emergenza Climatica nel 16 luglio 2019 e che evidentemente oggi il Sindaco Michele de Pascale, sta già dimenticando?” Secondo gli ambientalisti “all’interno del Piano sarà oltretutto importante dare particolare valore agli aspetti della partecipazione attiva da parte degli stakeholders per rendere più efficaci le politiche di indirizzo necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti”. Le associazioni e movimenti tornano poi sulla questione del progetto di Carbon Capture and Storage (CCS) proposto da ENI a Ravenna: “un progetto fallimentare, costoso energeticamente e dal punto di vista economico. Parliamo di 12 miliardi di euro che se utilizzati diversamente potrebbero contribuire efficacemente alla transizione energetica. Nient’altro che l’ennesima strategia dell’industria del fossile per giustificare l’utilizzo e l’estrazione di ulteriore gas”. Secondo le associazioni, “la priorità per una riconversione efficace del distretto ravennate deve essere quella del rinnovabile: dall’eolico offshore alla necessità di puntare sull’idrogeno verde abbandonando definitivamente nuovi investimenti sul fossile.” Infine, gli ambientalisti ricordano che venerdì 11 dicembre alle ore 11 si terrà un’ulteriore mobilitazione sotto i palazzi della Regione a Bologna, promosso da Fridays for Future per sottolineare la posizione di contrasto al progetto di CCS di ENI a Ravenna. “L’uscita, in tempi non epocali, dalla vecchia logica del modello “estrattivista”, è possibile ed è necessaria per costruire un mondo vivibile per le prossime generazioni. Siamo grati alle ragazze e ai ragazzi del movimento Fridays for Future, che in tutto il Pianeta, e anche a Ravenna e in Emilia Romagna, si stanno mobilitando con questi ideali e questi obiettivi e a loro va tutto il nostro sostegno. “ – concludono. Legambiente Emilia-Romagna

“Mentre tutto il mondo parla di obiettivi di decarbonizzazione e di come sviluppare urgentemente azioni di adattamento e di mitigazione alla crisi climatica – scrivono da Legambiente Emilia-Romagna – l’ENI continua a investire sulle fonti fossili e pensa di farsi pagare dall’Europa il discutibile progetto di confinamento geologico della CO2 nei fondali marini davanti alla costa di Ravenna. L’azienda energetica a prevalente capitale pubblico, infatti, non solo è una società proiettata verso un futuro di espansione delle estrazioni di idrocarburi, come dimostrano anche i dati in crescita degli ultimi anni, ma è anche la società che vuole rendere il distretto ravennate un polo mondiale per lo stoccaggio dell’anidride carbonica nel sottosuolo.”

“Ma cosa si nasconde dietro tanto interesse per un progetto molto oneroso e che rischia di diventare uno dei maggiori ostacoli al processo di transizione energetica del Paese? La pratica di catturare la CO2 direttamente dagli impianti industriali e di iniettarla all’interno di serbatoi naturali in profondità infatti permette anche di mantenere elevata la pressione del serbatoio, incrementando quindi l’estrazione di idrocarburi da quei giacimenti in via di esaurimento che altrimenti non avrebbero le condizioni per poter fornire ulteriori metri cubi di gas o petrolio. Se da una parte Eni si eleva a paladina del clima prodigandosi per la rimozione della CO2 emessa dalle proprie attività dannose, dall’altra va anche ad incrementare la produzione stessa di idrocarburi assicurandosi non solo nuovi introiti, ma anche rimandando la dismissione di quegli impianti non più produttivi e che quindi sarebbero dovuti andare a smantellamento con relativa bonifica delle aree” avanzano da Legambiente.

In occasione della mobilitazione #ilfuturononsitocca promossa dai Fridays for future anche Legambiente “scende dunque in piazza, in questi giorni – a partire da Ravenna e Bologna -ricordando come l’idea dello stoccaggio della CO2 sia fuori dal tempo, non lungimirante e non in linea con gli interventi necessari per fermare la crisi climatica. Si andrebbe a nascondere la polvere sotto il tappeto prendendo in giro gli italiani con azioni di greenwashing, come già denunciato dalla nostra associazione, con Movimento Difesa del Cittadino e da Transport & Environment (T&E), riguardo la “pratica commerciale ingannevole” nella pubblicità “ENIdiesel+”, come confermato da una sentenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha disposto il 15 gennaio 2020 una multa di 5 milioni di euro nei confronti di Eni. E per di più lo si vuole fare con i soldi pubblici del programma europeo Next Generation EU che invece servono a finanziare la transizione verde del Paese anche attraverso la produzione di energia verde, innovazione, efficienza e accumuli, utilizzando almeno il 37% dei 209 miliardi di euro del Recovery Fund, come richiesto dalla Commissione Europea”.

“Eni sta sbagliando rotta ancora una volta – dichiarano Stefano Ciafani e Lorenzo Frattini, presidente nazionale e regionale di Legambiente – e chiediamo al governo di essere coerente con gli impegni sottoscritti a livello internazionale per fermare la crisi climatica. Non è più procrastinabile l’avvio di un piano di riconversione delle attività dell’azienda che punti realmente alla sostenibilità e alle rinnovabili, non solo a parole come sta facendo sulle pubblicità di ogni mezzo di comunicazione da tempo. Invece di spendere i soldi dei contribuenti italiani ed europei del programma Next Generation EU su un incomprensibile progetto di CCS, che Eni si può e deve pagare da sola, queste risorse vanno investite in maniera decisa su impiantistica legata allo sviluppo delle rinnovabili come l’eolico e il fotovoltaico offshore e l’idrogeno verde. Il distretto ravennate, grazie a queste innovazioni tecnologiche, potrebbe riconvertire in pochi anni le sue attività finora fondate sull’estrazione degli idrocarburi. È su questo fronte che vanno utilizzati i finanziamenti europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Il progetto di Eni verrà illustrato martedì 15 dicembre alle ore 17 sulla pagina Facebook di Legambiente Onlus la crisi climatica e agli obiettivi del Next Generation EU”.