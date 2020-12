Ravenna vista attraverso gli occhi di Dante: in edicola lo speciale National Geographic dedicato alla città

Il numero “Inverno” della rivista Traveler di National Geographic Italia, in edicola da domani, ospita un intero reportage dedicato alla città di Ravenna vista attraverso gli occhi di Dante. La penna è quella della scrittrice di viaggio livornese Francesca Mazzoni, mentre le fotografie sono state realizzate dal fotografo ravennate Ottavio Giannella, grazie anche alla collaborazione di enti, istituzioni e realtà del territorio.

“Nel reportage realizzato – spiegano Mazzoni e Giannella – abbiamo voluto mettere in luce il paesaggio naturale di Ravenna e dintorni, un aspetto non sempre preso in considerazione dai viaggiatori, ma che fa parte del quotidiano di chi ci vive. Per celebrare l’anniversario dantesco, raccontiamo al lettore curiosità sul tema che possano rivelare però anche esperienze meno conosciute ma molto interessanti”.

