A Palazzo Rasponi dalle Teste di Ravenna laboratori per bambini ispirati alle filastrocche di Gianni Rodari

Si chiama “Casa Rosso Natale” il primo appuntamento realizzato nell’ambito di “Case”, il progetto educativo e ludico ideato da Immaginante e promosso dal Comune di Ravenna che pone al centro l’importanza dei linguaggi espressivi, intesi come fonte imprescindibile di benessere e apprendimento. “Case” propone una nuova lettura dell’ambiente domestico, che in questo particolare periodo può offrire inattese trasformazioni creative per i bambini e le bambine, superando gli eventuali aspetti costrittivi attraverso una dimensione fantastica e ludica. Le proposte di Immaginante si ispirano a case e stanze vissute, rappresentate e raccontate da artisti, illustratori, scrittori e poeti.

Il programma prenderà il via sabato 12 dicembre a Palazzo Rasponi dalle Teste (sala Giardino in via Luca Longhi 9), che ospiterà il laboratorio “Casa Rosso Natale” in cui bambini e famiglie, utilizzando carta e materiali naturali, potranno realizzare piccole architetture di Xmas design ispirate ai racconti e alle filastrocche di Gianni Rodari. L’iniziativa, consigliata ai bambini e alle bambine dai 3 agli 8 anni, si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni contro la diffusione del Covid-19, previste dall’allegato 8 del Dpcm 3/12/2020. Il laboratorio sarà organizzato su tre turni con numeri contingentati: alle 11, alle 15 e alle 16.30. Sono previsti gruppi di 6 bambini accompagnati da un genitore per un totale massimo di 15 persone presenti per turno, operatori compresi.

La partecipazione è gratuita e al momento i posti sono esauriti: per essere inseriti in lista d’attesa è possibile contattare la segreteria di Immaginante al numero 334 2804710, attivo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, anche attraverso Whatsapp. Il progetto “Case” proseguirà nel 2021 con installazioni gioco, laboratori di didattica creativa e incontri di formazione attiva dedicati a famiglie, nidi, scuole e insegnanti.