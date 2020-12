ALICE IN WONDERLAND / Il trenino del 31 e la forza di Lorenzo, l’albero di Lido Adriano, la zecca e la pacca… per tutti i gusti

Care amiche e cari amici, vediamo cosa bolle nella pentola sul fuoco questa settimana, tuffiamoci dunque dentro le notizie che ho selezionato per voi dal profondo web.

1 – I trenini di Jep Gambardella

Non tutto il male viene per nuocere. Per esempio – viste le disposizioni anti-Covid – ecco tutte le cose che ci risparmieremo a Capodanno, dato che salterà il cenone-bolgia con 40 parenti di cui almeno della metà non ricordi il nome, chi è figlio di chi, o sposato con chi. La reunion con le sue liturgie che non ci mancheranno per niente, come il classico trenino in cui si canta a squarciagola Sasuuuueeeelaaaa, Maracaibo e Brigitte Bardò Bardò! Sono belli i trenini che facciamo alle feste, vero? Sono i più belli del mondo… perché non vanno da nessuna parte, parola di Jep Gambardella.

E vogliamo mettere i cappellini di carta e le trombette che erano già fuori moda negli anni ’80, il simpaticone che alle 23 e 55 se ne esce con la battutona “ci vediamo l’anno prossimo!” Il fenomeno che “chi non tromba a Capodanno non tromba tutto l’anno” che poi regolarmente è quello che quaglia meno di tutti. Il fanatico del karaoke che scimmiotta Fiorello negli anni ’90 quando aveva ancora il codino, la prozia che fa la stessa domanda da trent’anni “allora quando ti laurei?/vai a convivere?/ti sposi?/fai un figlio?”

E per finire l’immancabile zio “sburon cazzaro” che elenca le sue mirabolanti imprese, perché anche in quest’anno di pandemia naturalmente ha circumnavigato il globo in barca a vela, ha fatto trekking sull’Himalaya, ha limonato con Naomi Campbell ed era l’altra settimana ospite a cena da Briatore, però si è presentato con uno spumante scaduto e un panettone della Lidl rimanenza del Natale 2016. Perché lui è lui.

Dai, quest’anno ci eviteremo tutte queste cose, che figata! Una cosa che ci mancherà, invece, sarà l’exploit della nonna che a metà cenone anche se hai 50 anni per gamba ti allunga con gesto furtivo una banconota da 100 euro, raccomandandosi di metterla nella calza della Befana. Viva tutti i nonni del mondo! Un grande abbraccio a tutti loro (soprattutto in questo momento) e un consiglio: se qualcuno briga per organizzare un cenone, dite che avete già un impegno per Capodanno!

2 – Crederci sempre, arrendersi mai

Congratulazioni Lorenzo! Ci uniamo alle manifestazioni di stima e affetto arrivate da ogni parte d’Italia nei confronti del giovane ravennate di 24 anni Lorenzo Savini, che ha discusso la tesi e si è laureato in giurisprudenza nel reparto di ortopedia dell’Ospedale di Forlì, dove era ricoverato in seguito a un’operazione per un tumore benigno al femore. La notizia ha fatto il giro del web (ne hanno parlato anche i tg) e ci dà una grande lezione di forza d’animo. Ci dimostra come anche nelle avversità non bisogna mai rinunciare ai propri sogni… grazie Lorenzo! Crederci sempre, arrendersi mai!

3 – Per fare l’albero ci vuole il seme

Per la sezione “la Ravenna che ci piace” facciamo i complimenti all’iniziativa della scuola Dante Alighieri di Lido Adriano, che ha piantato una quercia come atto simbolico volto a celebrare la Legalità e la lotta contro le Mafie. L’albero è stato piantato in presenza del Sindaco e dell’Assessora alla Pubblica Istruzione ed è dedicato alla memoria di Falcone e Borsellino. È un bellissimo segnale che dimostra come l’educazione alla legalità sia da coltivare nei luoghi d’istruzione, affinché possano germogliare nelle coscienze dei più giovani i principi e i valori che li dovranno accompagnare per tutta la vita. Anche l’albero più florido nasce da un seme e questi ragazzi insieme ai loro insegnanti il seme l’hanno piantato.

Ci vengono in mente le parole di Gianni Rodari e della canzone di Sergio Endrigo…

Per fare un tavolo ci vuole il legno

Per fare il legno ci vuole l’albero

Per fare l’albero ci vuole il seme

Per fare il seme ci vuole il frutto

Per fare il frutto ci vuole il fiore

Ci vuole un fiore, ci vuole un fiore

Per fare un tavolo ci vuole un fiore

…

Per fare un fiore ci vuole un ramo

Per fare il ramo ci vuole l’albero

Per fare l’albero ci vuole il bosco

Per fare il bosco ci vuole il monte

Per fare il monte ci vuol la terra

…

Ecco. Bravi!

4 – Il Duca nella giungla e la zecca da eliminare

Ci tocca tornare a parlare del Duca di San Bernardino. Il consigliere comunale della Lega a Ravenna Gianfilippo Nicola Rolando, infatti, prosegue imperterrito la sua battaglia su Facebook per il ‘resistibile’ trionfo di Donald Trump, perdendosi fra ricorsi, complotti e notizie esplosive, mentre già la famiglia del Presidente sta cercando casa in Florida, convinta di dover sloggiare entro il 21 gennaio la Casa Bianca. L’ultimo giapponese di Trump, perduto nella giungla del web, non è ancora stato avvertito che anche la guerra ‘legale’ ormai è perduta. È ora di tornare a casa.

Non solo. Nel suo profilo Facebook Rolando ci regala un altro momento di ilarità mista a sgomento. Il consigliere nobile, infatti, si vanta con soddisfazione di aver bloccato una “zecca”, riferendosi a un suo contatto, evidentemente di opinioni diverse dalle sue, che aveva osato contraddirlo sotto a un suo post. Definire una persona una zecca significa definirlo parassita, qualcuno da schiacciare ed eliminare. Anche i nazisti pare usassero termini simili per definire gli ebrei e i loro nemici: erano parassiti da eliminare. Purtroppo, i nazisti non si limitavano a dirlo.

Inutile aggiungere che un consigliere comunale non dovrebbe esprimersi con un linguaggio così volgare e violento nei confronti di chi ha altre idee o appartiene a un altro schieramento politico. Pensate che putiferio salterebbe fuori se sul web ci si cominciasse a insultare tutti con epiteti quali “fascioleghista”, “topo di fogna”, “zecca rossa” o “zecca nera”, “pidiota”, “cinque stalle”, “fanculista”, “testa di cazzo”, “figlio di puttana” e amenità varie? Come dite? Succede regolarmente?! Ecco, per questo nel web ci sono luoghi poco frequentabili e profili di dubbia frequentabilità. E ce ne sono di tutti i colori, non a senso unico.

Queste uscite ci portano comunque a riflettere su un dubbio amletico: Rolando ci è o ci fa?

5 – L’acquolina di Ronconi e la pacca di Cannavacciuolo

Per finire vi lascio con un suggerimento culinario. Se avete voglia di sperimentare qualche nuova ricetta andate a sbirciare le pagine Facebook e Instagram di Nevio Ronconi, che non solo è il gran maître di GiovinBacco e Sapore di Sale, della Festa della Cozza e di quella del Cappelletto, ma si diletta in cucina con diletto altrui (ahimè solo visivo) e vi propone sui suoi profili sempre nuovi e raffinati piatti gourmet, che fanno invidia, e solo a guardarli in foto fanno venire una grande acquolina in bocca. E fra le righe vi dice anche come realizzare il piatto. Già lo abbiamo visto qualche anno fa in Piazza del Popolo, fra le pentole con Mengacci, adesso siamo in attesa di vederlo come partecipante alla prossima stagione di Masterchef, teniamolo d’occhio! Non ho dubbi che rimarrebbero deliziati dai suoi manicaretti anche chef stellati come Cannavacciuolo e Barbieri! Ma attento, Ronconi, alle pacche di Tonino!

Per questa settimana è tutto, buon week end dalla vostra Alice in wonderland e alla prossima!