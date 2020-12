Concorso per ragazzi per trovare un logo alla Consulta Iterculturale di Casola Valsenio

La Consulta Interculturale di Casola Valsenio ha lanciato “Find me a LOGO”, un concorso dedicato ai giovani residenti casolani tra i 10 e i 17 anni per la creazione del suo marchio. La sfida consiste nel concepire un logo che rappresenti il desiderio di conoscere e avvicinare culture diverse, condividendo la stessa vita quotidiana come cittadini di Casola Valsenio.

La partecipazione è aperta anche ai ragazzi non residenti che frequentano la scuola a Casola Valsenio. La scadenza per la presentazione dei loghi è fissata al 20 dicembre.

Tutte le opere verranno pubblicate dal 24 dicembre 2020 sulla pagina Facebook e sul sito del Comune di Casola, mentre i risultati del concorso e la premiazione verranno comunicati nella giornata del 6 gennaio 2021 su Facebook. I vincitori verranno premiati con materiale scolastico offerto dal Comitato di gemellaggio di Casola Valsenio.

Info dettagliate per la partecipazione sul sito del Comune (http://www.comune.casolavalsenio.ra.it/Comune/Archivio-notizie/Concorso-di-disegno-per-ragazzi-Find-me-a-LOGO-scadenza-20-12-2020).