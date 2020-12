Massa Lombarda. Aperto in via Vittorio Veneto il mercatino IOR “Mani di Donna”

Fino al 24 dicembre è aperto in via Vittorio Veneto 55, a Massa Lombarda, il mercatino Mani di Donna, a cura dell’Associazione Volontari e Amici dello Ior Massa Lombarda con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Il mercatino è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 con vendita di biancheria per la casa ricamata dalle volontarie, vestiario e accessori. Il ricavato sarà devoluto all’istituto oncologico romagnolo. Per ulteriori informazioni contattare lo Ior – sede di Massa Lombarda (via Vittorio Veneto 69) al numero 338 3096394.