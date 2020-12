Sì unanime in Aula a posticipo registrazione impianti climatizzazione al catasto regionale

Approvata in Aula con voto unanime, dopo piena condivisione anche in commissione Territorio, la proposta della Giunta di modifica del Regolamento regionale sull’esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici.

Il regolamento riguarda l’obbligo di registrazione (a carico del manutentore) degli impianti termici al catasto regionale. “Queste registrazioni – ha spiegato in Aula Marco Fabbri (Partito democratico)- devono avvenire in formato digitale e il lavoro di coinvolgimento di stakeholders e associazioni fatto fino ad ora è stato importante. Il numero di impianti registrati è molto alto, quasi l’80 per cento di quelli legati alla climatizzazione invernale, un numero che supera il milione. Per la climatizzazione estiva bisognerà invece approfondire”.

La modifica del regolamento è strettamente connessa all’emergenza Covid. Dopo un primo slittamento della data di registrazione al 30 giugno 2020, il provvedimento concede una proroga fino al 30 giugno 2021 senza applicare alcuna sanzione.