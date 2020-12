Al Museo Carlo Zauli di Faenza arriva la seconda puntata di Wikipoz Supernova

In diretta dal Museo Carlo Zauli di Faenza sabato 12 dicembre, alle 19, va in onda sulla pagina facebook di Gagarin (@gagarinorbiteculturali) la seconda puntata dello show “fatto in casa”, ideato e condotto da Roberto Pozzi tra ospiti, bizzarrie e tanta wikipedia.

Gli ospiti di sabato saranno lo scrittore Cristiano Cavina che presenta “Baràca. Spataccarsi in Romagna con due euro (o quasi)”, appena uscito per Polaris Edizioni. Una guida alla Romagna attraverso le fiere, sagre e gli eventi che piacciono al pluripremiato scrittore romagnolo, Matteo Zauli, direttore del Museo Carlo Zauli, con cui si parlerà di musei ai tempi del Coronavirus, Gloria Ghetti, insegnante del Liceo Torricelli di Faenza che in questi giorni ha fatto lezione ai suoi studenti nel giardino della scuola e infine Sam Paglia: paroliere, organista Hammond, cantante, pianista e tastierista (specializzato quasi esclusivamente in tastiere vintage quali piano Fender Rhodes, Wurlitzer, Clavinet e Moog), disegnatore e scrittore. Per Gagarin, durante il primo lockdown, ha scritto “Diario di un mondo perfetto” una serie di racconti paradossali e divertenti allo stesso tempo. Ci accompagnerà con la sua musica presentando i suoi nuovi progetti.

L’evento è realizzato da Gagarin nell’ambito del progetto Supernova in collaborazione con Big Ben e la Consulta del Volontariato della Romagna Faentina. Supernova, realizzato con il fondamentale contributo della Regione Emilia-Romagna, è un progetto più ampio che prevede, oltre al Wikipoz, una sezione di educazione al giornalismo nelle scuole del territorio che ha come finalità la pubblicazione un inserto all’interno di Gagarin interamente scritto dai ragazzi e che sarà in uscita e distribuito il 23 dicembre.

Info: www.gagarin-magazine.it