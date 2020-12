Il Natale di Faenza è a misura di bambino con tanto teatro, magia, clown e giocolieri

Il Natale di Faenza si anima con cieli stellati, elfi, installazioni luminose e ora gli spettacoli per bambini, che con magia, clavette, teatro e favole cattureranno l’attenzione dei più piccoli nei prossimi fine settimana. Alle luminarie, all’albero e all’ufficio postale di Babbo Natale il centro della città manfreda affianca quindi nuove iniziative, organizzate dal Consorzio Faenza C’entro, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Il primo appuntamento è sabato 12 dicembre all’ufficio postale di Babbo Natale in piazza della Libertà, dove alle 16 e alle 17 il Teatro Lunatico proporrà “Leo Magic Show”; domenica 13 dicembre alle 16.45 nei giardini di piazza Lanzoni ci sarà l’inaugurazione e l’accensione della favola multimediale “Magica Notte”, animata meccanicamente dai fratelli Mauro e Roberto Gorini. Sabato 19 dicembre alle 15.30 e alle 16.30 in corso Mazzini 61, sul sagrato della Chiesa del Suffragio, spazio a clown e giocoleria con Chiara Menta, mentre alle 17.15 in piazza Frà Saba (Rione Bianco) è in programma lo show di fuoco a cura del Teatro Lunatico. Ultimi appuntamenti domenica 20 dicembre.

Alle 15.30 nei giardini di piazza San Francesco in corso Garibaldi c’è l’esibizione del Gruppo Ottoni “Sarti Brass” di Faenza. Doppio appuntamento nel cortile di Palazzo Graziani (corso Matteotti 4): alle 16 con Howard Il giocomicoliere, che ritorna anche alle 17 nei giardini di piazza San Francesco (corso Garibaldi), mentre alle 16.30 si esibisce il gruppo ottoni “Sarti Brass” di Faenza.

Le iniziative sono organizzate dal Consorzio Faenza C’entro, con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione comunale, con il contributo della Banca di credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese e della Camera di Commercio di Ravenna, con la collaborazione della cabina di regia composta da Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Confartigianato e Cna. Tutti i dettagli del programma sono disponibili sulla pagina Facebook “Faenza C’entro”. Per ulteriori informazioni, contattare la segreteria del Consorzio al numero 0546 061945, email info@faenzacentro.it.