330 doni raccolti grazie all’iniziativa “Un sorriso per un bambino”, lanciata su facebook dalla ravennate Germana Giachè

Mancano due giorni alla conclusione dell’iniziativa benefica “Un sorriso per un bambino” lanciata a fine novembre dalla ravennate Germana Giachè. In poche settimane sono stati raccolti più di 330 regali, da destinare a bambini di famiglie in difficoltà.

Solo poche settimane fa Germana aveva lanciato la raccolta tramite un post su Facebook: “Sarà un Natale diverso, forse molti bambini non riceveranno nessun regalo… Allora mi sono chiesta, perché non ci mobilitiamo e facciamo partire una raccolta? Basterebbe un gioco incartato come se fosse per un nostro bambino, anche solo una sciocchezza da 10€ “ aveva scritto Germana sul social.

La risposta è stata entusiasmante, una sorta di “Miracolo di Natale” di questo strano Natale 2020. I doni sono arrivati a centinaia. Pacchetti piccoli e grandi, in scatole colorate, con grandi fiocchi rossi.

“Sono davvero felice, non mi aspettavo tanta solidarietà – commenta Germana che sentiamo al telefono mentre si sposta in auto da un punto di raccolta ad una altro, per recuperare gli ultimi doni -. Tante persone mi hanno aiutata a realizzare questo progetto e sono tanti i ringraziamenti che devo fare, in primis a tutti i ravennati che hanno aderito”.

Grazie all’interessamento dell’Assessore Valentina Morigi, Germana è entrata in contatto la coordinatrice dei Servizi sociali del Comune di Ravenna. Le assistenti sociali hanno segnalato i nominativi dei bambini destinatari dei doni e, nei prossimi giorni, ciascuna famiglia sarà informata tramite una telefonate, così sarà concordata la data della consegna che avverrà grazie ad un gruppo di volontari. “Quindi, mi sento di confermare, a tutti coloro che hanno donato, che ogni regalo arriverà nelle mani di un bambino” spiega La Giachè.

“In casa ora ho 15 scatoloni pieni zeppi di regali, che verranno ritirati nei prossimi giorni per essere consegnati la prossima settimana. Considerando il gran numero di pacchettini raccolti non escludo che alcuni bambini possano riceverne più di uno. Sicuramente saranno consegnati tutti, cioè non ne avanzeranno, anche perché verranno distribuiti su tutto il territorio del Comune di Ravenna” specifica. A ieri, 13 dicembre, i doni raccolti, per bambini da 0 a 14 anni, erano 328: 94 per maschietti, 119 per le femminucce e 115 unisex.

Germana è soddisfatta: “non mi aspettavo una risposta così forte e partecipata. Alcune persone non si sono limitate a consegnare un dono, ma ne hanno portati due o tre, altre invece, assieme al pacchettino, hanno preparato anche una letterina per i bambini”.

“Vedere il cuore grande di Ravenna, mi ha regalato un bel Natale, periodo dell’anno per me difficile, dopo la tragica scomparsa di mio figlio tre anni fa. Ciò che sta avvenendo a Ravenna mi aiuta ad avere fiducia nel futuro” prosegue.

“Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutata, e che si sono rese disponibili a fare da punto di raccolta dei pacchetti – conclude Germana – senza di loro non ce l’avrei mai fatta, sia privati cittadini che attività commerciali di Ravenna, dei lidi e del forese. Grazie a tutti, e grazie a Ravenna che ha dimostrato, ancora una volta, di avere un cuore grande e di voler aiutare le persone più in difficoltà, in questo caso i bambini, a cui regaleremo non solo dei doni ma anche tantissimi sorrisi!”