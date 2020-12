I ragazzi di UPpunto a colloquio con il dottor Paolo Bassi, che sul vaccino dice: sarò il primo a volerlo fare e a consigliare di farlo

Dopo la pausa estiva, torniamo a ospitare volentieri sul nostro quotidiano online – ogni lunedì – l’iniziativa patrocinata all’Associazione Amici di Enzo e portata avanti da un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, di Istituti Tecnici di Ravenna, di diversi ragazzi dell’Istituto Politecnico di Grumello del Monte della Fondazione IKAROS e della Scuola di Apprendistato Upprendo di Bergamo della Fondazione Et Labora. LA REDAZIONE

Paolo Bassi Primario di malattie infettive presso l’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna: “Che senso avrebbe lottare se non per la bellezza”

Il dottor Paolo Bassi, primario di malattie infettive presso l’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, ha gentilmente accettato, come a maggio, di condividere la sua esperienza in primissima linea all’interno dell’ospedale aggiornandoci, informandoci ma soprattutto coinvolgendoci in ciò che si prova dentro una realtà così delicata.

Innanzitutto, come sta?

“Sto bene, essermi ritrovato ancora una volta fin da subito al centro dell’emergenza mi ha fatto capire quanto sia importante esserci e quanto sia importante il mio lavoro. Ho capito di nuovo il significato per cui lo faccio e mi è sicuramente tornata la voglia di rimettermi in gioco.”

Visti gli elevati numeri del nostro territorio, al momento com’è la situazione all’interno dell’ospedale di Ravenna?

“La situazione non è facile. Rispetto alla prima ondata, dove ci eravamo trovati tutti a lavorare insieme, questa volta ci sono due fattori nuovi. Prima di tutto infermieri e medici sono più stanchi di quanto lo fossero a marzo, e questo certe volte non rende così unitario il nostro lavoro. Inoltre si sta cercando di mantenere aperte più attività, gli ambulatori non sono chiusi alle persone che vanno in ospedale per motivi non riguardanti il Covid. Si cerca di fare in modo che la vita normale non si interrompa. E questo fa sicuramente crescere la complessità, lo sguardo non è più fisso solo su un punto ma su quattro o cinque.”

A livello di ricoveri e di vittime la situazione della seconda ondata è più critica della prima?

“La prima ondata ha interessato soprattutto le persone più anziane e fragili e per questo è stata molto più devastante. Adesso la cosa si è diversificata, ad ammalarsi sono le persone che hanno intorno ai 40 anni. Anche per questo inizialmente il quadro non sembrava troppo preoccupante, però adesso, soprattutto all’interno delle famiglie, i contagi stanno aumentando arrivando fino alle persone più anziane. E quindi si sta lentamente tornando alla situazione di marzo, in modo meno brusco per questo lento crescere dei contagi, ma quando c’è una persona fragile il virus continua ad essere potente.”

Come state gestendo questa situazione a livello emotivo lei e gli altri medici?

“Quella di marzo è stata un’esperienza molto pesante, ci siamo potuti rilassare durante l’estate e quando i casi hanno ricominciato ad aumentare sicuramente un sentimento di sconforto c’è stato. Tuttavia, non abbiamo tempo per lamentarci, abbiamo subito caricato tutto quello che avevamo disattivato nell’estate e, ad ora, il livello di assistenza è pari, se non superiore, a quello di marzo.”

In questo periodo è in corso un importante dibattito sulle scuole, lei ritiene che sia necessario tenerle chiuse?

“La scuola è uno dei posti dove ci si infetta di meno, durante l’estate si è fatto tutto il possibile a livello strutturale, tra i distanziamenti, la mascherina e l’attenzione durante il momento di intervallo. Ovviamente a casa non si vive in una campana di vetro e purtroppo può succedere che uno studente o un insegnante si infetti e passi il virus ad altre persone. Per questo alcune classi sono state momentaneamente chiuse. Però ritengo che sia opportuno tenere le scuole aperte perché al momento non sono un problema per quanto riguarda la trasmissione del Covid.”

Per quanto riguarda il vaccino, tra l’altro appena diffuso in Gran Bretagna, crede nella sua efficacia?

“I vaccini in sperimentazione ad ora sono circa 200, chiaramente c’è un grosso business e una corsa a chi arriva prima. I tempi di sviluppo di un vaccino sono solitamente di 8/10 anni ma è chiaro che di fronte a una situazione come questa i tempi si possono e si devono tagliare, anche se a scapito della sua completezza. Anche se un vaccino deve essere testato da 3.000 persone questo sarà stato testato da 300 perché i tempi di valutazione vengono tagliati il più possibile, sempre però avendo un margine di sicurezza. Tuttavia, se c’è un vaccino con una protezione del 90% io sarò il primo a volerlo fare e a consigliare di farlo.”

Crede che il vaccino sia la luce in fondo al tunnel?

“Sì ci credo, non penso che questo virus, a meno che non avvenga un miracolo, abbia intenzione di andarsene finché qualcuno non lo cacci. In ospedale utilizziamo farmaci efficaci ma non si possono trasformare in farmaci da dare a tutti, in compresse. Per questo riuscire a mettere in campo una vaccinazione sicura con oltre il 90% credo che rappresenti una luce in fondo al tunnel all’interno di una situazione come questa.”

Crede che usciremo migliorati dopo questo momento drammatico?

“Credo che da tutte le situazioni drammatiche emerga sempre qualcosa di positivo. Prima del virus sembrava che avessimo tutto sotto il nostro controllo, ma è stato molto facile vedere come questo non sia vero. Questa situazione ci ha sicuramente destabilizzato e penso che tutta quella presunzione di poter fare da soli sia completamente venuta a mancare. Come si è ripetuto spesso nell’ultimo periodo, non ci si salva da soli, da soli infatti non si può vivere perché siamo bisognosi di aiuto e compagnia. Una frase che mi ha colpito molto è quella che Churchill disse, pubblicamente, in un messaggio radiofonico, della quale il significato era “che senso avrebbe lottare se non per la bellezza”. Credo appunto che più la situazione si fa pesante, più siamo spinti a lottare per la bellezza. Per questo penso che il modo migliore per uscire da questa situazione sia aiutando chi fa fatica, non essendo intolleranti ed arrabbiati ma piuttosto disponibili con tutti.”

Ad oggi qual è la più grande speranza che vede riguardo al virus?

“La mia speranza è che ci sia più responsabilità. Basta poco a non infettarsi: tenere tutti la mascherina, per esempio. Per questo spero che si sia sempre più responsabili nei confronti di se stessi e nei confronti degli altri. Se tutti fossimo più attenti renderemmo la vita al virus molto più difficile ed uscire da questa situazione sarebbe più facile.”

In mezzo a tutte le insicurezze che abbiamo riesce a trovare un punto fisso al quale aggrapparsi?

“Per me gli amici e l’esperienza cristiana che faccio sono un punto fisso al quale mi posso aggrappare. Gli amici mi aiutano a guardare chi mi vuole bene, e vedo Gesù Cristo presente attraverso un abbraccio di ognuno di loro. Credo che con questo si possa andare in capo al mondo senza avere paura di niente.”

Questa situazione ha cambiato qualcosa nello sguardo verso la realtà?

“Da quando entri in ospedale fino a quando esci non c’è un minuto di pausa, prima a febbraio o a marzo la situazione era drammatica, e nonostante ora lo sia di meno continuiamo a non avere mai un momento di pausa. Credo che la vita sia una provocazione continua e non programmata, però dal punto di vista umano mi sto accorgendo che in queste continue interruzioni, tra ciò che avevi programmato di fare e tra ciò che fai, c’è in realtà un filo conduttore. É proprio in questi momenti che ti accorgi di aver ricevuto talmente tanto bene da venirti istintivo darlo agli altri e ti accorgi poi che la cosa fa stare bene anche te.”