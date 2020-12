La miniserie “The passengers” sul progetto Housing First cerca finanziamenti per girare le prossime 4 puntate

E’ iniziata la campagna di crowdfunding sul progetto del film documentario “The Passengers”, alla quale si può partecipare connettendosi alla piattaforma ideaginger.it. “The Passengers”, i viaggiatori, è una serie in 5 episodi che racconta le storie di un gruppo di partecipanti al progetto Housing First di Ravenna, Faenza, Lugo e Bagnacavallo e del loro viaggio verso un posto chiamato casa. Ogni episodio ha la durata di 15 minuti ed è composto da una parte di osservazione della vita quotidiana e da una parte di racconto in prima persona fatto da ciascuno dei protagonisti.

“Le storie che raccontiamo – spiegano gli organizzatori – sono spesso dolorose, parlano di perdite, dipendenze, di strada, di accoglienza in comunità, di povertà ma anche di riscatto, di incontri positivi, di umanità, nei percorsi che ciascuno dei protagonisti intraprende per trovare la propria via verso un futuro migliore, partendo proprio dalla casa. Tutto infatti nasce dalla casa, dal mettere finalmente di fronte a chi non ne godeva, il diritto a una casa vera, propria. Quindi non un posto letto in dormitorio, non un alloggio precario e assistenziale, di fortuna, ma un’abitazione vera, propria. Alle storie dei protagonisti si affiancano quelle dell’equipe educativa che realizza il progetto, affiancandoli attraverso i principi fondamentali e gli strumenti di Housing First”.

Secondo il metodo Housing First la casa viene prima di tutto. A chi entra nel progetto viene fornito un alloggio in cambio del rispetto di poche regole: contribuzione ai costi di progetto relativi all’appartamento, prendersi cura della casa, delle relazioni con inquilini, col vicinato e partecipare alle riunioni con gli operatori. Il primo episodio, terminato nel 2019, sta partecipando a numerosi festival nazionali ed internazionali ed ora, grazie al sostegno della Film Commission Emilia-Romagna, si è concretizzata la possibilità di girare gli altri 4.

“La storia di questa serie, fino ad oggi, è quindi una storia di tanti, piccoli, faticosi successi – aggiungono – che stanno portando i nostri protagonisti ad un pubblico vero e proprio, fuori da un ambito puramente sociale per dimostrare che non esistono margini e centro, nella società, ma individui che si possono raccontare senza pregiudizi e con pari dignità. La nostra però è anche una storia di fatica, di passi molto piccoli e di spazi molto stretti che spesso ne rallentano la realizzazione, di ostacoli da superare, della continua necessità di guadagnarsi ogni volta la propria dignità. Per questo motivo le risorse rischiano di non essere mai sufficienti”.

La scelta degli autori è stata quella di fare dei documentari insieme ai protagonisti e non su di loro, di costruire a fianco e non dall’alto le trame narrative che si sviluppano negli episodi. Ad oggi i finanziamenti raccolti permettono la realizzazione di tutta la parte di osservazione, dei racconti del quotidiano e i laboratori di auto-narrazione in cui i protagonisti scrivono i monologhi ma manca un ultimo tassello molto importante: le immagini che illustrano questi monologhi.

Al momento, quando mancano 33 giorni alla fine della raccolta, l’obiettivo è stato raggiunto al 16% e sono stati raccolti 1.135 euro.