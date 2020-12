Protezione civile di Massa Lombarda lancia concorso fotografico “Il Presepe più bello”

Il Gruppo Volontari Protezione civile di Massa Lombarda in occasione del Natale lancia il concorso “Il Presepe più bello”. Chi lo desidera può scattare una foto al proprio presepe e partecipare così all’iniziativa. Il concorso è aperto a tutti i cittadini residenti o domiciliati a Massa Lombarda. Per partecipare è necessario inviare entro il 6 gennaio una foto che ritragga il proprio presepe e l’autore alla mail massalombardaiorestoacasa@gmail.com, indicando nell’oggetto “Concorso Presepe 2020”. Nella mail occorre scrivere la formula di liberatoria per la privacy “Acconsento al trattamento dei dati e autorizzo la pubblicazione della mia opera e alla stampa della stessa per l’esposizione nella sede del gruppo organizzatore”. È ammessa una solo fotografia per partecipante.

Le foto dei presepi saranno pubblicate sulla pagina Facebook della Protezione Civile di Massa Lombarda fino al 6 gennaio. Vincerà lo scatto con più “mi piace”. Le prime tre opere più votate riceveranno la targa “Il Presepe più Bello” 1^ edizione 2020, la premiazione avverrà durante le celebrazioni di San Paolo, patrono di Massa Lombarda.