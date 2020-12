Il Consiglio di zona nr. 7 Pinarella Tagliata ha collaborato insieme al gruppo Filati e Risate alla realizzazione ed esposizione di due alberi di Natale, decorazioni a tema natalizio e fenicotteri (come simbolo appartenente al patrimonio culturale di Cervia) fatti a mano con lana di recupero.

“Il gruppo Filati e Risate nasce da un’idea di alcune donne, di impegnarsi per la comunità con l’idea di realizzare una cittadinanza attiva e contribuire con la propria creatività a decorare ed abbellire il paese. Tutto ciò attraverso la condivisione di una passione d’altri tempi, come il lavoro a maglia o uncinetto” spiegano dal Comune.

Foto 2 di 2



Gli alberi di Natale, realizzati durante l’autunno, saranno esposti a Cervia per il periodo festivo dal 12 dicembre al 10 gennaio, nella scalinata dell’entrata del Comune e a Pinarella in viale Tritone nr. 9/11 per gentile concessione dei proprietari del negozio

“Il consiglio di zona è promotore di un progetto i cui valori sono il volontariato e il dono – proseguono dal Comune – . In un futuro prossimo speriamo sia possibile fare entrare nelle priorità del consiglio di zona anche un progetto per i bimbi del territorio dove possano approcciarsi a questi lavori artigianali per non perdere le tradizioni dei “lavori di una volta”. Ognuno può donare ciò che la propria passione crea!”

Sarà possibile, per chi desidera, fare delle offerte per l’acquisto di questi manufatti. (info 338 7150446 Morena). Il totale ricavato della vendita sarà donato in beneficenza alle scuole del quartiere Pinarella-Tagliata proprio per ribadire il valore di regalare alla comunità e far comprendere come sia importante diventare cittadini attivi e lavorare per il bene del proprio territorio.