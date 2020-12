“Che la magia abbia inizio”. In diretta dal Polo Nord un’elfa alla Sala Malva Nord

Il 16 dicembre alle 18 in diretta sulla pagina Facebook di Sala Malva Nord avrà luogo “Che la magia abbia inizio”: Monica Pezzoli vestirà i panni di un’elfa, in diretta dal Polo Nord e racconterà come potere ospitare un elfo nelle proprie case durante il periodo delle festività. Un evento dedicato alle famiglie, ai bambini ma anche alle persone creative. Per portare un po’ di leggerezza e spensieratezza nelle case per il particolare Natale 2020 che verrà.

Monica Pezzoli è illustratrice del libro omonimo all’evento, autoprodotto e scritto da Martina Caterino. Il libro racconta la storia dell’elfo Lumi che aspira a diventare aiutante di Babbo Natale. Per raggiungere il suo obiettivo viene mandato presso una famiglia per svolgere il suo apprendistato durante il periodo dell’Avvento. Immobile durante il giorno, l’elfo di notte prenderà vita. Monica e Martina curano diversi progetti per bambini, oltre ad avere un gruppo Facebook dedicato.

Ospitare un elfo è una rivisitazione di una tradizione pagana dell’Europa del Nord poi usata anche in America (Elf On The Shelf), che potrebbe diventare anche una nuova tradizione italiana. Per partecipare sarà sufficiente connettersi alla pagina Facebook di Sala Malva Nord, mentre per informazioni si può chiamare o scrivere al 3425211536.