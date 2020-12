Confcommercio Ascom Cervia: donazione in favore del restauro della Chiesa del Suffragio e all’Emporio Solidale

Ieri, martedì 14 dicembre, presso la sede associativa Confcommercio Ascom Cervia, si è svolto il tradizionale momento degli auguri solidali nel rispetto delle norme attualmente in vigore. Dopo la benedizione della sede da parte di Don Pierre Laurent Cabantous, parroco del Duomo di Cervia, il Direttore Confcommercio Ascom Cervia Cesare Brusi ha ringraziato a nome della dirigenza i dipendenti “per la dedizione e la competenza con cui stanno affrontando questo momento complesso che da diversi mesi ha travolto il mondo”.

Anche quest’anno Confcommercio Ascom Cervia ha scelto “di contribuire a due progetti di solidarietà. Il restauro della Chiesa del Suffragio, sita in Corso Mazzini, famosa per il crocifisso ligneo del Quattrocento, opera di un’artista tedesco, e l’organo Callido, l’organo più antico di tutta la diocesi di Ravenna-Cervia, di ottima fattura. Confcommercio Ascom Cervia esprime l’adesione alla raccolta fondi per ultimare il restauro della Chiesa del Suffragio, invitando anche i propri associati a sostenere i lavori che sono in via di ultimazione. Nel 2020 l’Associazione ha scelto di donare un contributo anche all’Emporio Solidale di Cervia in segno di riconoscimento per l’importante e fondamentale impegno profuso in questi mesi di emergenza sanitaria stando vicini e sostenendo le persone più in difficoltà – consentendo loro di avere sempre cibo per grandi e piccini”.

Il Direttore di Confcommercio Ascom Cervia Cesare Brusi ha dichiarato «si conclude un anno molto complesso che ci pone di fronte nuove sfide impegnative. Cogliamo il momento delle festività natalizie per ritrovare quella pace e quella serenità necessarie ad aprire le porte al dialogo. Solo attraverso il dialogo saremo tutti capaci di andare avanti e costruire un futuro solido»