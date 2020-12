Continuano le donazioni solidali made in Italy da Coldiretti e Campagna Amica a Mensa di San Rocco e Linea Rosa

Coldiretti Ravenna e Campagna Amica hanno consegnato nella giornata di ieri ulteriori 500 kg di pasta made in Italy a marchio Stagioni d’Italia a favore di Linea Rosa – Centro Antiviolenza di Ravenna, che gestisce sul territorio provinciale sette case-famiglia e della Mensa di Fraternità di San Rocco.

L’operazione solidarietà promossa a livello nazionale da Fondazione Campagna Amica e declinata sul territorio provinciale da Coldiretti Ravenna, ha consentito in pochi giorni di donare oltre 1.500 kg di pasta a Caritas, Villaggio del Fanciullo e, appunto, Linea Rosa e Mensa di San Rocco.

“Abbiamo aderito con vero piacere al progetto solidale nazionale dando un segno tangibile della nostra vicinanza a quelle realtà che operano quotidianamente per aiutare le famiglie più bisognose e le persone indigenti, il cui numero purtroppo, per via della pandemia globale, è in continua ascesa” è il commento del Presidente di Coldiretti Ravenna Nicola Dalmonte. L’iniziativa, anche questa volta, ha goduto del supporto logistico dell’azienda ravennate Gambi Outdoor che ha gentilmente messo a disposizione i propri spazi per lo stoccaggio in sicurezza della pasta.

Ora la solidarietà di Campagna Amica e Coldiretti non si ferma perché già da sabato scorso, presso il Mercato Contadino coperto di Ravenna (via Canalazzo 59) è ripartita l’iniziativa ‘Spesa sospesa’ che consente ai consumatori che visitano il Mercato di donare cibo contadino di qualità a favore della Caritas Diocesana di Ravenna.