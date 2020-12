Emergenza Coronavirus. Donazioni ai comuni dell’Unione della Romagna Faentina

L’emergenza sanitaria da Coronavirus ha purtroppo avuto dirette ripercussioni nell’ambito sociale ai danni delle fasce di cittadini economicamente più fragili. Infatti, molti lavoratori le cui attività e aziende sono state limitate o chiuse a seguito delle misure introdotte dai DPCM hanno subito pesanti conseguenze. Per dare loro una mano, oltre agli aiuti governativi, l’Unione della Romagna Faentina in questi mesi è intervenuta a più riprese con specifici aiuti economici nei confronti dei nuclei familiari economicamente più deboli e delle attività maggiormente colpite. Azioni di sostegno che ovviamente pesano sui bilanci dei sei comuni che costituiscono la Romagna Faentina.

Associazioni, aziende e privati, già durante la primavera di quest’anno, avevano manifestato il desiderio di volere contribuire al sostegno delle situazioni difficili di persone e micro-attività colpite dall’emergenza Covid-19. È per questo che l’Unione della Romagna Faentina, in vista del Natale, ha deciso di attivare nuovamente una campagna di donazione per incrementare i fondi da destinare all’emergenza.

Come effettuare la donazione con bonifico o satispay

Con bonifico bancario.

Queste le coordinate bancarie attraverso le quali poter effettuare le donazioni ai comuni dell’Unione tramite bonifico bancario, inserendo come causale: “Covid – emergenza alimentare – NOME e COGNOME del donatore”.

• Faenza

Comune di Faenza donazioni

IBAN: IT20V0627013199T20990000808

• Brisighella

Comune di Brisighella

IBAN: IT56A0627013199T20990000851

• Casola Valsenio

Comune di Casola Valsenio

IBAN: IT20U0508021099T20990000011

• Castel Bolognese

Comune di Castel Bolognese

IBAN: IT52W0508021099T20990000002

• Riolo Terme

Comune di Riolo Terme

IBAN: IT73D0508021099T20990000009

• Solarolo

Comune di Solarolo

IBAN: IT42E0508021099T20990000026

Con Satispay.

Tramite l’app si potrà cercare tra i “Negozi” quello relativo al comune (Comune di Faenza Donazioni, Comune di Brisighella, Comune di Casola Valsenio, Comune di Castel Bolognese, Comune di Riolo, Comune di Solarolo) e versare la cifra desiderata come fosse un qualsiasi acquisto. Oppure:

tramite il negozio virtuale del comune a questi link:

• Faenza: https://tag.satispay.com/comunefaenzadonazioni

• Brisighella: https://tag.satispay.com/combrisighelladonazioni

• Casola Valsenio: https://tag.satispay.com/comunecasoladonazioni

• Castel Bolognese: https://tag.satispay.com/comcbolognesedonazioni

• Riolo Terme: https://tag.satispay.com/comuneriolodonazioni

• Solarolo: https://tag.satispay.com/comunesolarolodonazioni

Tutte le informazioni nella home page del sito web dell’Unione della Romagna Faentina: www.romagnafaentina.it.