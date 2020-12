L’Arte e la solidarietà arrivano al Globo di Lugo con la mostra “Sotto una buona stella” 

Una iniziativa insolita è in corso dall’11 dicembre al Globo di Lugo, dove una serie di negozi ha accolto l’idea della curatrice d’arte Marilena Spataro di ospitare le opere di noti artisti dell’arte contemporanea. Ad esporre i loro lavori sono: le pittrici bolognesi Nicoleta Badalan e Grazia Barbieri, il pittore lughese Maurizio Pilo’, il bagnacavallese Luigi Pezzola, in arte Lupez, la ceramista e designer cotignolese Eleonora Dalmonte, la scultrice imolese Elena Modelli.

I 18 negozi che espongono le opere (tra pittura e scultura circa 35 pezzi) sono: Unitedcolors of Benetton Bimbo – Unitedcolors of Benetton Uomo Donna – Lavanderia – Ottica Globo – Shampool Parrucchieri – La Bazza/arredo tessile – Marika shop – Bolognesi calzature e pelletteria – Bluskyland Tour Operator – Brucomela tabaccheria edicola – Punto Calcio – Xvapo – Gelateria Dolce Globo – AssiFruit – Centro Estetico Princy/Dibi Milano – Giardino del Benessere Erboristeria.

Nata all’insegna della solidarietà, Sotto una BUONA stella, spiegano gli organizzatori, “in un tempo così difficile per il mondo intero colpito dalla pandemia da Covid 19, assume in questa sua terza edizione un significato simbolico particolare, di maggiore forza ed impatto sotto l’aspetto umano, sociale ed emozionale. Cosicché l’Arte e il Commercio, due settori particolarmente colpiti nelle loro attività dalle restrizioni dovute al virus, si danno la mano per camminare insieme e per vincere la difficile battaglia di fronte alla quale tutto il mondo si trova a combattere in questo “annus horribilis” in corso. E lo fanno all’insegna della bellezza e della solidarietà tra loro e nei confronti dei più deboli. Non dimentichiamo, infatti, che questa manifestazione, diventata ormai un imperdibile appuntamento natalizio, nasce con intenti, oltre che di diffusione dell’arte e dei suoi protagonisti di ieri e di oggi, anche con finalità benefiche”.

“Come si coglie dallo stesso titolo, gli artisti che hanno partecipato a Sotto una BUONA stella, hanno generosamente devoluto fin dall’inizio parte dei loro incassi per attività solidaristiche” spiega Marilena Spataro, responsabile dell’associazione LOGOS e curatrice della mostra. Che prosegue: “È questa la terza edizione di Sotto una BUONA stella. Due anni fa si tenne con successo nelle Marche, a Monte San Martino, nella splendida cornice dei Monti Sibillini e lo scorso anno in spazi istituzionali e privati a S.Agata sul Santerno. Auspichiamo che in questa edizione di mostra d’arte diffusa al Globo di Lugo, con artisti di grande formato come quelli che presentiamo e grazie alla partecipazione della maggior parte dei negozianti di questa importante struttura commerciale cittadina, si ottenga il medesimo successo degli anni passati. Sono lieta che gli artisti di Sotto una BUONA stella abbiano, peraltro, confermato la loro intenzione di donare in occasione delle festività natalizie, che vedono celebrare la nascita del Bambino Gesù, un sorriso in più proprio a dei bambini, donando pure quest’anno parte degli eventuali ricavi della vendita delle proprie opere alla Pediatria e Nido dell’Ausl di Imola, così consentendo l’acquisto di beni utili per le cure dei piccoli pazienti”.

Sotto una BUONA stella. Insieme all’insegna della solidarietà

Centro commerciale Globo di Lugo, Via Foro Boario, 30

La mostra è visitabile tutti i giorni e durante gli orari di apertura del Centro commerciale.

Info: cell 339 7325579

www.centroglobolugo.it