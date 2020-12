Ravenna. Polizie Locali, servizio straordinario: controlli sul corretto uso dei seggiolini

I comandi di Polizia Locale del territorio della provincia di Ravenna hanno svolto ieri sull’intero territorio provinciale un servizio straordinario di controllo del rispetto delle disposizioni in materia di sistemi di ritenuta per bambini.

Questo in sintesi l’esito dei controlli, effettuati su 370 veicoli, 47 dei quali sono risultati dotati di sistemi di ritenuta per bambini: su 46 veicoli è stato verificato l’uso corretto dei dispositivi anti-abbandono, mentre il conducente di un veicolo è stato sanzionato per violazione dell’articolo 172 comma 1-bis del codice della strada, che impone che il sistema di ritenuta sia dotato di apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino.

Trattandosi di un illecito amministrativo che mette in pericolo la sicurezza delle persone – precisano i comandanti delle Polizie Locali – l’obiettivo è stato anche quello di esercitare una forte azione di prevenzione. Sono state inoltre elevate altre 39 sanzioni per inottemperanza di altre norme del codice della strada.