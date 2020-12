A Natale regala Dante con la gift card delle Guide turistiche de Il Cammino di Dante

Nell’anno in cui ricorre il settecentenario della morte del Sommo Poeta quale migliore modo per celebrarlo se non ripercorrendone i luoghi, la storia, la poetica? Le guide turistiche de Il Cammino di Dante hanno quindi ideato una gift card per donare Dante a Natale. Un regalo di cultura che offre un arricchimento per il nostro spirito e risalto ad una Ravenna che è davvero un museo a cielo aperto in cui ogni angolo, scorcio, mattone racconta secoli di storia e di arte.

La gift card consente di godere dell’iniziativa Incontro a Dante – Percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta, organizzata dalle guide turistiche de Il Cammino di Dante, patrocinata dal Comune di Ravenna – Assessorato al Turismo ed inserita nelle celebrazioni di 700 VIVA DANTE, che prevede diverse visite guidate tematiche a rotazione ogni sabato e domenica alle ore 11.00 per tutto l’anno del settecentenario.

La gift card è personalizzabile con il proprio nome e quello della persona che la riceve e viene fornita insieme ad un’elegante scatolina in cartoncino con nastro dorato. Ha un costo di 10 euro ed è valida fino al 5 settembre 2021. Offre la possibilità di effettuare una visita guidata a tema dantesco a scelta, previa prenotazione, tra quelle in programma, costantemente aggiornato e consultabile su facebook.com/incontroadante.

Le visite hanno una durata di un’ora e mezza. Rivolte ad un massimo di 15 persone, sono effettuate prevalentemente in esterno rispettando i protocolli COVID-19 e con l’ausilio di radioguide, per il mantenimento del distanziamento sociale, incluse nel costo della gift card.

L’iniziativa continuerà anche dopo Natale poiché la gift card si rivela perfetta per altre ricorrenze, come compleanni, onomastici, lauree, ecc., oppure omaggi personali o aziendali.

Per informazioni e ricevere la gift card è sufficiente telefonare al 339.3852304 o inviare un’email a guideilcamminodidante@gmail.com oppure è possibile acquistarla presso Salbaroli in via Gamba 16 e Imad Punto Mosaico via F. Negri 4/A a Ravenna.

Per ulteriori informazioni:

Cristiana Zama – Ufficio Stampa Incontro a Dante – cell. 338.8246038 – email: czama@libero.it