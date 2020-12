Il film “Tutto liscio” con i cervesi Emma Benini e Samuele Sbrighi riceve menzione speciale al Festival del Cinema di Salerno

Il film “Tutto liscio” ha trionfato al Festival Internazionale del Cinema di Salerno con una menzione speciale nella Sezione Lungometraggi. Diretto da Igor Maltagliati e interamente ambientato in Romagna è uscito al cinema nel 2019. Notevole il cast di attori: Maria Grazia Cucinotta (che ha ottenuto al Festival di Salerno premio speciale alla carriera e per interpretazione nel film), Piero Maggiò, Ivano Marescotti, Serena Grandi, Giuseppe Giacobazzi, Enrico Beruschi, Bob Messini, Joe Marino, Raoul e Mirko Casadei (interpretavano loro stessi), oltre ai cervesi Emma Benini e Samuele Sbrighi, che ha scritto anche la sceneggiatura.

Emma Benini ha vent’anni è stata allieva di Ivano Marescotti, ha frequentato il corso “100 ore con Marescotti” e l’Accademia TAM Teatro Accademia Marescotti, inoltre fa parte anche della storica compagnia teatrale dei “Rumours” di Cervia. Attualmente, oltre a lavorare come attrice, è anche coach dei laboratori di bambini e ragazzi per il Centro di Cinema e Teatro “La Valigia dell’Attore” nella sede di Cervia presso Casa del Volontariato.

Samuele Sbrighi è diplomato presso l’Accademia d’arte drammatica Antoniana di Bologna. Studia recitazione presso il Centro di cinema e teatro Duse di Roma. Attore e regista affermato ha partecipato a vari film fra cui “Tiro Libero” regia di Alessandro Valori, Da zero a dieci, regia di Luciano Ligabue, “Una notte agli studios” regia Claudio Insegno e fiction televisive come Centovetrine, Un posto al sole estate, L’Allieva 2 ,I Delitti del Barlume, ecc. Dal 2015 ha fondato uno dei Centri di Cinema e Teatro più importanti a livello nazionale: “La Valigia dell’Attore” con sede a Santarcangelo di Romagna. Tantissimi attori hanno iniziato il percorso artistico con lo stesso Sbrighi diventando ora professionisti affermati. Nel film “Tutto Liscio” spiccano ben dodici membri de “La Valigia dell’Attore” (www.centrolavaligiadellattore.com).

La trama

Brando Brown (Piero Maggiò) è un cantante neo melodico di terza generazione e porta avanti un gruppo di musica folk romagnola i “Tutto Liscio”, proprio come suo nonno Primo Bruni, conosciuto come “Brown”, per la sua passione per James Brown che morì, casualità della sorte, lo stesso giorno della nascita della figlia di Brando, Giulia (Emma Benini). Unico punto di riferimento di Brando è il padre Stefano (Ivano Marescotti) , con il quale si relaziona spesso alla ricerca di risposte che tardano ad arrivare. I ‘Tutto Liscio’ attraversano una crisi e rischiano lo scioglimento. Luana, (Alessandra Chieli), voce femminile del gruppo, spalleggiata dal suo manager romagnolo Rick (Giuseppe Giacobazzi), decide di abbandonare il gruppo. Giulia, aiutata da Jackson (Samuele Sbrighi), il più caro amico di Brando, progetta uno stratagemma per cercare di risollevare le sorti del gruppo musicale, coinvolgendo sua madre Anna (Maria Grazia Cucinotta), ex moglie di Brando ed ex prima voce storica dei ‘Tutto Liscio’, ormai ritiratasi dalle scene, per farli partecipare ad un contest internazionale di liscio. Se i ‘Tutto Liscio’ vincono la loro fama garantirà mesi e forse anni di concerti e quindi successo, ma non è facile, infatti devono confrontarsi con diversi gruppi fra cui spicca l’Orchestra Casadei con Mirko e Raoul Casadei il Re del Liscio.