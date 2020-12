La consigliera PD Manuela Rontini chiede alla Regione di risolvere le difficoltà di connessione a Fusignano

Attivarsi per risolvere l’assenza del segnale di telefonia mobile in alcune frazioni del comune di Fusignano, in provincia di Ravenna. A chiederlo, in un’interrogazione, è la consigliera Manuela Rontini (Pd), che ricorda come “i problemi segnalati dalla popolazione residente nelle località di Scambio, San Savino e Rossetta sono analoghi a quelli di molti territori italiani. Appare eloquente, a tal fine, uno studio svolto la scorsa primavera dall’Osservatorio “Scuola a distanza”, che ha coinvolto 25 mila alunni di medie e superiori in tutta Italia. Dalla ricerca è infatti emerso che il 23% delle famiglie ha ancora problemi di rete. Le cause più ricorrenti sono un collegamento fisso non così veloce da supportare uno svolgimento fluido delle lezioni (in ben il 61% dei casi). Sono invece il 24% coloro che accedono a Internet usando un hotspot mobile con la copertura della rete che però, alla resa dei conti, risulta insufficiente”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere se l’esecutivo regionale ” è a conoscenza dei disagi segnalati dai cittadini delle località di Scambio, San Savino e Rossetta nel comune di Fusignano, in provincia di Ravenna. Disagi probabilmente dovuti a motivi infrastrutturali e alla scarsa volontà degli operatori telefonici privati di investire, anche in pianura, in aree da loro ritenute marginali o non remunerative; quali azioni intenda assumere per colmare il divario digitale che, nonostante gli sforzi compiuti in questi anni dall’Ente, ancora oggi interessa i sopracitati territori, garantendo alle popolazioni la piena ricezione dei dispositivi cellulari e quindi la possibilità di effettuare chiamate telefoniche senza continua interruzione della linea e l’utilizzo dei medesimi dispositivi per la connessione alla rete internet”.