Un balzo da Cervia a Faenza. Inaugurato a Faenza “Giardini in Gioco” giardini e giochi per tutti i bambini

“Un balzo da Cervia a Faenza” è il nome dell’allestimento presentato dal Comune di Cervia ed inaugurato i giorni scorsi dal sindaco di Faenza, Massimo Isola, nell’ambito di “Giardini in Gioco”, tema scelto per l’undicesima edizione di “Giardini a Natale” a Faenza, visitabile fino al 7 gennaio 2021.

“Bastano 9 passi per andare dalla città del sale alla città della ceramica, attraverso un territorio ricco di storia e di bellezze naturali. Un gioco semplice e antico, conosciuto in tutto il mondo, bastano i nostri piedi e tanta fantasia, quello che ci vuole in questo momento difficile. Un gioco, quello proposto in questo giardino, che è in realtà un percorso di amicizia tra le nostre due città, attraverso l’interpretazione di un gruppo di artisti cervesi” commentano le due amministrazioni.

I temi delle formelle: la Torre San Michele a Cervia, il faro di Cervia, il mare, le saline di Cervia, la pineta di Cervia, il volo dei gabbiani, la fontana monumentale di Piazza della Libertà a Faenza.

Il progetto è stato ideato da Elisa Brunetti, Flavia Mazzoni e Paolo Omicini del Comune di Cervia, mentre le Formelle sono state dipinte dai pittori dell’ Associazione Culturale Menocchio Cervia: Chiara Cavalcoli, Giampiero Maldini, Matilde Fabbri, Paolo Ancarani, Luciano Medri, Giovanna Campana e Mara Mariotti. Un ringraziamento al Presidente dell’Associazione Menocchio Alessandro Forni.