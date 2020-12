“Città di mare città invisibili”: incontri letterari in diretta Facebook sulla pagina della Biblioteca di Cervia

Grazie alla collaborazione tra la Biblioteca di Cervia “Maria Goia”, la gestione del Ristorante Circolo Pescatori “La Pantofla” e la Libera Università per Adulti di Cervia prende il via a dicembre una rassegna di incontri letterari e culturali dedicati al mare, curati e condotti da Massimo Previato. Gli incontri si svolgeranno in diretta Facebook sulla pagina della Biblioteca di Cervia.

Si parte con il primo dei due appuntamenti venerdì 18 dicembre alle ore 17.30 con Marta Barone, che presenta “Città sommersa” (Bompiani 2020). Il libro, candidato al Premio Strega, è ambientato a Torino negli anni Settanta, gli “anni di piombo”, di cui il padre è stato protagonista, testimone e vittima.

Martedi 22 dicembre alle ore 17.30 sarà la volta di Italo Calvino e delle sue “Città invisibili”, lette dall’attore cesenate Giuseppe Viroli e commentate da Roberto Pasini, docente di Architettura del Paesaggio all’Università di Bologna.

Per rimanere aggiornati sulle iniziative della biblioteca, è possibile collegarsi al sito www.biblioteca.comunecervia.it oppure alla pagina facebook https://www.facebook.com/biblioteca.goia.cervia

Info: biblioteca@comunecervia.it; 0544-9679384