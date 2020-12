Contagi dilaganti in strutture per anziani, Fico (Lpr): “Concentriamoci su seconda ondata”

Massimo Fico, segretario di Lista per Ravenna, ha rilasciato una nota stampa nella quale si rammarica per le continue notizie di decessi all’interno delle case di residenza per anziani, reputandole negative per il morale collettivo. Di seguito le considerazioni di Fico in merito a quanto sopra esposto:

“Il continuo stillicidio di notizie sui tanti e dilaganti contagi nelle residenze per anziani della nostra provincia ci riporta alla memoria quanto accaduto nel primo lockdown presso una struttura di Ravenna, messo in luce da Lista per Ravenna da capo a fondo, nella quale, a seguito di una nuova gestione non accorta e disattenta al rispetto delle norme impartite, si è registrato il numero record negativo di sette morti. Secondo il nostro giudizio e sulla base di quanto dimostrammo, posto a conoscenza anche della Procura che tuttora vi indaga, quei decessi si sarebbero potuti almeno in parte evitare se le autorità amministrative competenti fossero intervenute tempestivamente ad imporre la regolarità dei comportamenti. Lista per Ravenna sta ancora ricevendo in questi giorni le richieste di ex operatori di quella struttura e di familiari degli ospiti deceduti di conoscere, a distanza di nove mesi, l’esito dei riscontri e degli accertamenti compiuti.

Nel momento in cui il comune e la provincia di Ravenna vantano il record negativo di contagiati da Covid-19, i cittadini si chiedono perché si sia giunti a tanto, se e come si sarebbe potuto evitare, se sia da imputare non solo alle strutture colpite, ma anche a chi ricopre responsabilità di governo e di vigilanza, a diverso titolo, nei vari gangli della pubblica amministrazione in campo.

Questo strano peregrinare del virus da una residenza per anziani all’altra ci rende increduli e ci fa sentire impotenti, non potendo tuttavia concepire che le falle, ormai di sistema, siano addebitabili solo ai gestori delle singole attività operative. Tra queste ce ne sono, anche in comuni prossimi a Ravenna, nei quali i focolai del virus, grazie anche all’encomiabile dedizione degli operatori, sono stati quasi completamente debellati e il ritorno alla normalità si prospetta ormai prossimo. Dunque si può.

Mentre già si parla di una possibile terza ondata dei contagi, le autorità politiche nazionali, regionali e locali si dilaniano tuttavia su come “dirigere” i movimenti della gente a Natale e a Capodanno, comunicando allo sfinimento le proprie contese.

Il virus purtroppo non va in ferie nelle festività. Questo modo di impartire informazione pubblica è devastante. Noi cittadini siamo coscienti che questa seconda ondata sarà lunga. Su questa evidenza ci si deve concentrare, senza continuare a trasmettere messaggi che avviliscono la mente e lo spirito delle persone. Ci aiutino invece ad essere più uniti e più responsabili, una vera comunità capace di affrontare con dedizione e dignità questi mesi difficili che ci facciano uscire dal tunnel”.