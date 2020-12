Ravenna. Festival delle Feste di Bronson Produzioni torna in versione online

Torna per il decimo anno – seppure in versione “smart” online, il “Festival delle Feste” di Bronson Produzioni. La Decima di Passatelli proporrà sei live e quattro incontri in tre giorni, i concerti saranno visibili in diretta streaming con un biglietto cosiddetto “Up to you” (cioè per il quale si può offrire da 0 in su, in pratica quello che uno vuole) acquistabile sulla piattaforma Dice.fm, mentre gli incontri saranno in streaming sulla pagina Facebook del Bronson. E come da tradizione non poteva mancare la sezione cibo, in modalità delivery dal Bronson Café.

Prima serata, venerdì 18 dicembre

alle ore 17

Panel Legge Musica – Una nuova filiera della musica in E-R

Cinzia Cazzoli (Responsabile settore Investimenti e spettacolo), Giuseppe Mariani (Trasporti Eccezionali), Gabriele Gianpichetti (Locomotiv/Freschissimo), Chris Angiolini (La Zona D’Ombra), modera Pierfrancesco Pacoda

alle ore 18

Presentazione del volume Scrivere di Musica – Una guida pratica e intima pubblicato da Minimum Fax, con l’autore Rossano Lo Mele e Francesco Farabegoli (Rumore)

Panel & presentazioni di libri – Ideato con la collaborazione di Patrizio Cenacchi – ATER Fondazione

live alla pagina Facebook @bronsonproduzioni

dalle ore 21 i live di:

So Beast e Sunset Radio

So Beast

I So Beast sono Katarina Poklepovic e Michele Quadri, entrambi produttori, beatmaker, musicisti e compositori di provenienze miste, di base nella campagna vicino Bologna. Nati dalla sperimentazione e dall’improvvisazione libera, hanno esplorato sound e radio art, per poi prendere la direzione verso una forma musicale più definita. Partendo dai live electronics intersecano elementi di musica contemporanea, hip-hop, trap, psichedelia, post-punk, pop, avanguardia etc. per creare una sintesi stilistica unica. A dicembre 2016 è uscito il primo album “Kira” per l’etichetta californiana DIY, Time Released Sound/Time Sensitive Materials, da quel momento il duo ha iniziato l’attività live. Nel marzo 2019 è uscito l’album “Fit Unformal”, autoprodotto in collaborazione con etichette DIY (Italia, Germania). Nel 2020 hanno vinto la seconda edizione di Freschissimo, il contest per progetti emergenti dell’Emilia-Romagna all’interno del festival Tutto Molto Bello. Sono attualmente al lavoro sul nuovo disco la cui uscita è prevista nel 2021.

Sunset Radio

Il loro suono proviene dal punk rock californiano degli anni ‘90, con influenze tra l’hardcore e il pop punk moderno. Nel 2016 esce il loro primo ep, “Dreams, memories and late night”, che dà un assaggio di quello che la band vuole trasmettere al pubblico. Dopo pochi mesi esce il loro primo LP, “Vices”, per l’etichetta This is core, seguito da un tour europeo in novembre, italiano a gennaio e febbraio e a marzo quello russo. Nel mese di ottobre 2017 partono per il Giappone per un tour di sette date. Il loro primo singolo, “Upside Down”, è stato trasmesso svariate volte su Virgin Radio Italia. Nei primi mesi del 2018 hanno già pronto il loro secondo album, che a ottobre 2018 viene presentato sul palco del Bronson di Ravenna e distribuito in tutto il mondo. Partono per il secondo tour giapponese a novembre 2018. Nel 2019 suonano nel reparto di oncologia e di pediatria dell’ospedale di Ravenna, oltre che a produrre un nuovo ep in uscita per i primi mesi del 2020. I Sunset Radio hanno suonato con Satanic Surfers, Milleconlin, Suicide Tendencies, Bad Religion, Teenage Bottlerocket, Our Last Night, Zebrahead.