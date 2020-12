Unione: storia dell’integrazione europea in un seminario online con il saggista Michele Ballerin

L’Ufficio Europa dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna organizza per giovedì 17 dicembre alle 17 il seminario “L’Europa qui e oggi: verso una reale integrazione europea”. L’iniziativa è aperta al pubblico, che potrà seguire la diretta sul canale Facebook dell’Unione dedicato alle informazioni e alle opportunità di finanziamento europee (@bassaromagnaeuropa). A intervenire sarà Michele Ballerin, saggista, pubblicista e blogger di “European Circus” per l’Espresso online: parlerà delle tappe dell’integrazione europea, per capire quali sono stati i momenti di maggior spinta europeistica e quali invece i più critici per l’Unione europea.

Si tratta dell’appuntamento conclusivo di “Focus Europe”, il corso di formazione dedicato al nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei 2021-2027 rivolto agli amministratori. Tutto il materiale prodotto nel corso dei precedenti appuntamenti è disponibile sul sito dell’Unione della Bassa Romagna al link: http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Progetti-Europei/Focus-EuRope-Percorso-di-Institutional-Building-in-Romagna-sulla-nuova-programmazione-dei-fondi-europei.

Il progetto è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il bando per iniziative di promozione e sostegno della cittadinanza europea (Legge regionale 16/2008); è coordinato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con il Comune di Cervia, e l’adesione, in termini di supporto istituzionale, dei Comuni di Ravenna e di Russi e dell’Unione della Romagna Faentina.