ALICE IN WONDERLAND / Pillole anti-oscurantismo e mascherine sospese, Romagna Mia e la bici di de Pascale, oplà si pedala

Care amiche e cari amici buon venerdì e bentrovati col nostro appuntamento che ci porta nei meandri del web. Ecco qualche chicca che ho trovato stavolta sotto l’albero di Natale per voi, come ogni settimana. Ne approfitto per farvi gli auguri. Venerdì 25 e venerdì 1 non ci vedremo su questi schermi, anche il giornale fa festa. Perciò vi saluto e vi do appuntamento all’8 gennaio.

1 – Una pillola contro l’oscurantismo

I manifesti della discordia. O se volete, i manifesti velenosi. Sono apparsi anche a Ravenna qualche giorno fa, sono quelli degli integralisti cattolici pro-vita che paragonano la pillola abortiva Ru486 a un veleno. Una vecchia storia che si ripete stancamente e ciclicamente. Così l’assessora comunale Ouidad Bakkali, richiamando l’attenzione pubblica sulla vicenda, ha prontamente preso una decisione e ha disposto la loro rimozione: per via del messaggio altamente disinformativo sul piano medico-scientifico di questi manifesti, lesivi oltre tutto della dignità delle donne e della libertà di scelta riguardo un tema così delicato e intimo come l’interruzione di gravidanza. L’associazione pro life San Michele Arcangelo e Mirko De Carli del Popolo della Famiglia hanno manifestato la loro contrarietà definendo la decisione del Comune di Ravenna un atto di censura “di regime”, lesivo della libertà di pensiero e anticostituzionale… Forse non sanno che la libertà di pensiero finisce laddove inizia la becera propaganda liberticida e offensiva della dignità delle donne, che una comunità democratica e laica ha il dovere di rigettare? Non siamo oscurantisti, tutt’altro, e proprio per questo esprimiamo plauso per l’oscuramento di quei manifesti violenti e velenosi. E falsi. Perché recitano parole false come quelle dei nazisti ad Auschwitz. Quel “dalla parte delle donne” suona cinico, osceno e beffardo come “Arbeit macht frei” sul cancello del lager. E quindi, oltre alla pillola per evitare gravidanze non desiderate, prendiamo anche la pillola contro l’oscurantismo e per difenderci dai manifesti velenosi.

2 – Caffè, pizze, pasti e mascherine… sospese

Dopo il caffè, la pizza, il pasto… ecco le mascherine sospese. Per “La Ravenna che ci piace” facciamo i complimenti all’iniziativa dell’associazione Avvocati di strada, appoggiata anche dal Comune di Ravenna, in particolare dall’Assessora al bilancio e ai servizi sociali Valentina Morigi, che consiste nel poter acquistare presso le attività che hanno aderito (farmacie e parafarmacie) mascherine e gel igienizzanti da lasciare “in sospeso” per le persone senza fissa dimora e indigenti. Avete tempo fino al 31 gennaio per compiere questo piccolo gesto di solidarietà ma che può essere un grande aiuto per chi non ha nulla… al termine del periodo di raccolta i volontari dell’associazione provvederanno alla distribuzione del materiale nei dormitori o direttamente alle persone in difficoltà. Datevi da fare e lasciate anche voi una mascherina in sospeso! E per una volta abbondate: perché non anche il pasto!? Sospendiamo l’avarizia!

3 – Giù le mani da “Romagna Mia”

Senza di te non si può star. L’Onorevole Jacopo Morrone della Lega, insieme ad altri 10 firmatari, ha depositato una proposta di legge per promuovere la divulgazione e lo “studio” di “Romagna Mia” di Secondo Casadei in tutte le scuole d’Italia. Da Brembate di Sotto a Canicattì, secondo Morrone, “Romagna Mia” dovrebbe avere un qualche primato culturale rispetto a tutte le altre canzoni identitarie di una città o di un territorio – ‘O sole mio, per esempio, oppure Oh mia bela Madunina – ma la ragione è un qualcosa che ci sfugge, pur essendo orgogliosamente romagnoli. A meno che non sia un nuovo corso della Lega per fare imparare tutte le canzoni di tutti i campanili. Già non basta il campanilismo delle Regioni che ci fa ammattire nella gestione di questa pandemia!? Ci vogliamo mettere anche il regionalismo musicale? E soprattutto, in tempo di pandemia era davvero prioritaria questa mozione?

Intanto, Mirko Casadei, figlio di Raoul, nipote di Secondo, non ha particolarmente gradito questo tentativo di “strumentalizzazione” politica della celebre canzone romagnola, che fa già parte del patrimonio culturale di tutti ed è conosciuto in tutto il mondo senza bisogno della proposta di legge di Morrone… Insomma, giù le mani da “Romagna Mia”! Senza di te non si può star… ma senza la mozione della Lega sì.

4 – Alma Mater Studiorum… a scuola di rap

Il rapper di Ravenna Lanfranco Moder Vicari (fondatore del CISIM di Lido Adriano) ha annunciato su Facebook che “salirà in cattedra” e insegnerà modalità di scrittura nel rap per il master produzione e promozione della musica all’Università di Bologna. Qui a Ravenna Moder è da anni al centro della scena non solo musicale, ma teatrale e culturale, ha mischiato esperienze, contaminato linguaggi, ha creato in un territorio che partiva svantaggiato come Lido Adriano un polo di aggregazione e di fermento culturale che a Ravenna raramente si era visto. In bocca al lupo per questa nuova avventura come docente, Moder! Magari tra qualche anno ti ritroveremo a fare il giudice a X Factor al posto di Manuel Agnelli o Mika, chissà…

5 – Da Ravenna a Bologna, la lunga pedalata di de Pascale

Possiamo ben definirla la ciclabile della discordia. La proposta del Sindaco di Ravenna Michele de Pascale di una pista ciclabile che colleghi Ravenna a Bologna ha sorpreso tutti, perché – diciamola tutta – è proprio lunga da fare tutta d’un fiato! Naturalmente ha diviso l’opinione pubblica dei nostri concittadini. Qualcuno era entusiasta. Qualcuno scettico al limite del cazzeggio. Ma nei vari post di Facebook che riportavano la notizia i commenti sono stati soprattutto un tripudio di “benaltrismo”. “Piuttosto pensate a potenziare i collegamenti ferroviari !”. “Sono soldi buttati!”. “E ai marciapiedi di Ghibullo non pensa nessuno!?”. “E le buche nella E45!?” oppure “Sistemate quelle che ci sono già”: insomma, spesso i cittadini si lamentano che i politici non fanno proposte concrete, poi quando le fanno c’è sempre qualcosa di più urgente e importante da fare… valli a capire?!

Al Sindaco de Pascale un consiglio bonario: non si scoraggi, ha voluto la bicicletta… pedali! Non solo per arrivare a Bologna, ma anche per accontentare i suoi concittadini! E voi che ne pensate di farvi una pedalata di un paio d’ore per arrivare a Bologna? Io apprezzo la proposta, ma vista la mia pigrizia penso che continuerò a prendere il treno.

Dal web delle meraviglie per questa settimana è tutto, alla prossima, nel 2021! E buon anno!