Buon Natale! Auguri speciali da giraffe, zebre, elefanti e tigri del Safari Ravenna

Il Safari Ravenna augura a tutti buone feste e lo fa con un simpatico video, dove i protagonisti sono zebre, giraffe, tigri, ippopotami, elefanti e tanti altri animali ospiti del parco alle porte di Ravenna.

“Ancora oggi siamo tutti chiamati a una maggiore unità e senso di responsabilità, tanti di noi non trascorreranno un Natale tradizionale e in alcuni casi lo faranno lontano dai propri cari – dichiara Osvaldo Paci, direttore Safari Ravenna-. L’augurio più grande che possiamo rivolgere in questo momento è quello di chiudere definitivamente un anno così duro, che ha richiesto a tutti noi enormi sacrifici. Abbiamo tutti voglia di abbracciarci, baciarci, ridere e condividere, ma crediamo fortemente che presto torneremo a farlo e non vediamo l’ora di poter trascorrere momenti indimenticabili con tutti i nostri visitatori, certi che le emozioni saranno ancora più forti”

“Intanto la vita all’interno del Parco continua a scorrere, i nostri keeper quotidianamente si occupano degli animali presenti ai quali sono riservate cure e attenzioni anche da parte dello staff veterinario e continueranno a farlo anche durante queste festività. In attesa che possiate presto tornare ad ammirarli da vicino, vi auguriamo di cuore buone feste con queste immagini dedicate a tutti voi!” concludono dal parco ravennate.