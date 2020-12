Davide Ranalli: Lugo avrà il suo corso universitario a partire nel 2022, nell’area ex Iter

“Una notizia bellissima! Oggi nella sede di Unitec abbiamo presentato il nuovo Corso di Laurea in Meccatronica dell’Università di Bologna, che partirà dall’anno accademico 2022 e sorgerà a Lugo nell’area ex Iter. In un’area da tempo abbandonata, che ha rappresentato una ferita per la città, nascerà un progetto innovativo e di valore che unirà lavoro, formazione e istruzione. Una stupenda occasione di rilancio e sviluppo non solo per il nostro territorio ma per tutta la Romagna. Un sogno, un’idea a cui pensavamo da tempo che finalmente diventa realtà grazie a Unitec e al suo Presidente Angelo Benedetti e grazie al sostegno di Confindustria Romagna, di importanti aziende del territorio e della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo.” Così su Facebook il Sindaco di Lugo Davide Ranalli.

“Sostenere i giovani e il loro futuro passa anche attraverso la costruzione di nuove occasioni di connessione con il mondo del lavoro. Quando la ricostruzione incontra la bellezza non può che nascere qualcosa di unico. E questo ne è l’esempio. Lugo avrà il suo corso universitario” conclude Ranalli.