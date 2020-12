Enpa Lugo. Tornano le adozioni a distanza dei gatti ospiti nell’infermeria felina

L’Enpa di Lugo propone le adozioni a distanza di alcuni ospiti dell’infermeria felina di Bizzuno. Con un piccolo contributo si può fare la differenza aiutando i volontari Enpa a sostenere le ingenti spese per i gatti presenti in struttura, che per motivi di salute non possono essere dati in adozione.

“Dal primo gennaio ad oggi, spiega Elio Geminiani Presidente della sezione lughese -sono oltre 850 i gatti transitati in infermeria tra quelli di colonia da sterilizzare e bisognosi di cure, gattini da allattare e svezzare e gatti vittime di incidenti stradali. Tra i gatti adulti che vengono ricoverati ce ne sono alcuni difficilmente adottabili perchè necessitano di particolari cure, terapie salvavita, perchè molto anziani e/o affetti da patologie Fiv e Felv.

Adottando a distanza uno dei gatti disponibili si potrà dare un aiuto concreto al suo mantenimento e cura e si potrà venire a trovarlo presso l’infermeria felina. L’adottante riceverà inoltre il certificato di adozione e informazioni periodiche del gatto adottato”.

Per aderire è sufficiente contattare l’associazione al numero 329 3163050 o inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica lugo@enpa.org. Tra le modalità di adozione è prevista quella semestrale (30 euro) o annuale (60 euro). Diverse le modalità per attivare l’adozione, tramite bonifico bancario, Pay Pal, Satispay o ci si può recare direttamente in infermeria felina ricordandosi di segnalare la tipologia di adozione scelta e il nome del gatto. Per visualizzare i gatti disponibili è sufficiente collegarsi alla pagina Facebook dell’infermeria felina.