Il nuovo calendario della Fenix Faenza: esordio a Rubiera per i ragazzi di Serattini

La Fipav ha reso noto il calendario della prima fase del campionato di serie B2 che partirà nel week end del 23/24 gennaio. La Fenix è stata inserita nel girone G2 e al termine delle 10 gare in programma, affronterà le sei formazioni del girone G1 (comprendente Tirabassi & Vezzali Reggio Emilia, Arbor Reggio Emilia, Pallavolo San Giorgio Piacenza, Centro Volley Reggiano, Academy Piacenza e Wimore Grissinbon Reggio Emilia) in match di sola andata che si disputeranno dal 13 marzo al 16 maggio.

Al termine delle 15 gare complessive, verrà stilata un’unica classifica comprendente i mini gironi G1 e G2 con la prima che salirà direttamente in B1. La seconda giocherà i play off in un turno unico andata e ritorno contro la seconda del girone H (formato da Autorev Volley Spezia, ABC Ricami Fenice Pistoia, Liberi e Forti Firenze, Corbinelli Firenze, Ambra Cavallini Pisa, Rinascita Il Bisonte Firenze, Baia Marinaio Cecina, Digitalpoint Perugia, Convergenze CUS Siena, NBS Chiusi, Faroplast School Perugia e Unomaglia San Giovanni Valdarno) e la vincente di questo spareggio sarà promossa. Saliranno dunque in B1 le 12 vincitrici dei gironi e le 6 vincenti dei play off.

Il calendario del girone G2

Andata

Prima giornata Domenica 24 gennaio ore 17.30: Rubierese Volley – Fenix Faenza

Seconda giornata Domenica 31 gennaio ore 17: Fenix Faenza – VTB Bologna

Terza giornata Sabato 6 febbraio ore 18: Olimpia Teodora Ravenna – Fenix Faenza

Quarta giornata Domenica 14 febbraio ore 17: Fenix Faenza – Calanca Persiceto

Quinta giornata Domenica 21 febbraio ore 17.30: Fatro Ozzano – Fenix Faenza

Ritorno

Prima giornata Domenica 24 febbraio ore 17: Fenix Faenza – Rubierese Volley

Seconda giornata Sabato 6 marzo ore 21: VTB Bologna – Fenix Faenza

Terza giornata Domenica 14 marzo ore 17: Fenix Faenza – Olimpia Teodora Ravenna

Quarta giornata Sabato 20 marzo ore 21: Calanca Persiceto

Quinta giornata Domenica 28 marzo ore 17: Fenix Faenza – Fatro Ozzano