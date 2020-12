Cristiano Cavolini è tra i partecipanti alla decima edizione della popolare gara tra cuochi. Nella prima puntata ha conquistato il grembiule grigio con la ricetta, rivisitata, della spoja lorda.

“Siamo tutti con il nostro presidente. Anche in cucina fa vedere a tutti quanto vale. Tifiamo per lui”. E’ un sostegno da ultras quello che la Pro loco di Lugo offre al suo presidente Cristiano Cavolini, che figura tra i partecipanti della decima edizione di Masterchef, iniziato giovedì sera sui canali Sky, “con grande sorpresa di tutti i soci”, spiegano dalla Pro loco, a cui Cavolini è riuscito a nascondere il segreto.

Da buon romagnolo – è originario di Solarolo ma risiede a Bologna – e presidente di un’associazione che promuove da 50 anni il territorio e che non vede l’ora di riproporre eventi e iniziative dopo il drammatico stop di quest’anno pandemico, Cavolini, 46 anni, ha presentato la spoja lorda romagnola, piatto tipico della tradizione di questa terra a base di pasta ripiena cotta in brodo. Un piatto che ricorda la domenica e il lavoro certosino delle massaie romagnole e che Cavolini ha presentato alla giuria di Masterchef, formata da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, nella versione asciutta con un ripieno di caprino, parmigiano e uova con porri, guanciale, pinoli e fiori di zucca. Una ricetta ribattezzata “Tutti i miei sogni in un piatto”, perché, come confessa ai giudici davanti alle telecamere, “partecipo a Masterchef per tentare di cambiare vita. Non ho avuto la possibilità di fare quello che mi piaceva quando ero ragazzino, quindi sono 31 anni che faccio il saldatore… sono 31 anni che faccio una vita forse non mia”.

Il primo obiettivo Cristiano l’ha raggiunto: strappando i due sì necessari ai tre giudici, Cavolini ha conquistato il grembiule grigio, ma la strada per arrivare al grembiule bianco ed entrare nell’ambitissima cucina di Masterchef è ancora molto lunga.

E non deve sorprendere l’abilità in cucina di Cristiano Cavolini: a 14 anni si è iscritto all’Istituto Alberghiero, che poi ha dovuto abbandonare per vicissitudini familiari, ed è stato tra gli ispiratori del Pranzo della solidarietà, una delle tante iniziative organizzate dalla Pro loco.

Ed ora grande attesa per la prossima puntata di Masterchef: Cavolini si ripresenterà davanti ai giudici di Masterchef, sapendo di avere il tifo di tutta la Pro loco.