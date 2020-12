La decima edizione del festival Passatelli in Bronson prosegue con l’ospite internazionale, lo statunitense Ron Gallo, nel cui live in diretta streaming da Nashville si potranno ascoltare anche brani dal suo terzo album, “Peacemeal”, uscito , dove le sue radici rock e garage punk sono interpretate con un’abbondanza di intelligenza e passione; poi una delle realtà indipendenti italiane più interessanti, i padovani Post Nebbia, recentemente segnalati dalla rivista Rolinng Stones tra i gruppi più promettenti, che presentano il nuovo album “Canale Paesaggi”.

Inoltre, live sul canale Facebook di Bronson, due presentazioni di libri: Bologna 1980 – Il concerto dei Clash in Piazza Maggiore nell’anno che cambiò l’Italia, pubblicato da Goodfellas, con gli autori Oderso Rubini e Ferruccio Quercetti. Modera Pierfrancesco Pacoda. EShock Antistatico – Il Post Punk italianopubblicato da Goodfellas, con l’autore Stefano Gilardino, l’ospite Oderso Rubini e il moderatore Francesco Farabegoli (Rumore). E come da tradizione non poteva mancare la sezione cibo, in modalità delivery dal Bronson Café o in presenza a pranzo.

Seconda serata, 19 dicembre

alle ore 17

Presentazione del volume Bologna 1980 – Il concerto dei Clash in Piazza Maggiore nell’anno che cambiò l’Italia, pubblicato da Goodfellas, con gli autori Oderso Rubini e Ferruccio Quercetti. Modera Pierfrancesco Pacoda

alle ore 18

Presentazione del volume Shock Antistatico – Il Post Punk italiano pubblicato da Goodfellas, con l’autore Stefano Gilardino, l’ospite Oderso Rubini e il moderatore Francesco Farabegoli (Rumore)

A cura di Oderso Rubini e Ferruccio Quercetti

Bologna 1980

Il concerto dei Clash in Piazza Maggiore nell’anno che cambiò l’Italia

(Goodfellas Ed.)

Il concerto dei Clash a Bologna non fu semplicemente un importante evento musicale, uno dei più importanti di tutti i tempi per l’Italia. Tutto quello che accadde su e giù dal palco di Piazza Maggiore, prima, durante e dopo il concerto, determinò una serie di azioni e reazioni che influenzano ancora la vita culturale e contro culturale del Paese. Lo dimostrano i ricordi e le testimonianze degli organizzatori, dei fan e della stessa band, che anche dei punk contestatori e dei giovani arrabbiati che portavano addosso ancora le ferite del 1977, oltre alle parole di giornalisti e intellettuali che, forse, non compresero davvero e fino in fondo la portata sociale di quelle due ore scarse di musica. Tutto ciò nel 1980, l’anno in cui perdemmo definitivamente l’innocenza e che chiuse un Secolo con vent’anni d’anticipo.

Presentazioni di libri ideati con la collaborazione di Patrizio Cenacchi – ATER Fondazione

live alla pagina Facebook @bronsonproduzioni

dalle ore 21 i live di:

Ron Gallo e Post Nebbia

RON GALLO

Ron Gallo è il nome di un musicista rock formatosi a Philadelphia, la cui musica abbraccia elementi di entrambe le radici rock e garage punk con un’abbondanza di intelligenza e passione. Ron Gallo è anche il nome della band che ha formato quando si è esibito da solo dopo essere stato il frontman del gruppo Toy Soldiers. Passando dalle influenze americane che dominavano la sua band precedente, Gallo formò la sua omonima band con un occhio verso un suono più duro, più angoloso che rifletteva l’acuto spirito delle sue nuove canzoni. Il suo terzo album, “Peacemeal”, è uscito . Il disco è frutto di un anno di pausa, un anno di lavoro ininterrotto per fare un passo indietro, respirare e cercare di mettere insieme tutti gli aspetti di se stesso – con il risultato di un mix colorato di pop, jazz, hip-hop anni ’90, suoni lo-fi/hi-fi, chitarra idiosincratica e, per la prima volta, l’auto-accettazione e una gran sensazione di gioia nella sua musica.

POST NEBBIA

Post Nebbia è una band della nuova scena padovana nata dall’immaginario psichedelico di Carlo Corbellini, classe ‘99. La band pubblica il primo lavoro autoprodotto Prima Stagione a del 2018. Un album di sette tracce che riprende elementi della scuola psichedelica internazionale (Tame Impala, Arctic Monkeys, MGMT) e li rimescola in un sound elettronico dai ritmi più serrati, che fa da sfondo a testi in italiano che raccontano suggestioni dai toni surreali. Prima Stagione viene inghiottito dalla nebbia della pianura padana e dopo alcuni mesi dalla sua uscita diverse realtà della scena notano la band segnalando il progetto tra i più promettenti e sottovalutati del 2019.

Con le prime date accolgono un riscontro positivo da parte di tutti gli addetti al settore. Nei primi mesi del 2020 la band viene segnalata tra le band più promettenti sia da Rockit (CBCR) che da Rolling Stones (Classe 2020). Recentemente son stati ospiti di Niente di Strano, format video in streaming prodotto da buddybank, Tidal, Carlo Pastore ed Except. Dopo l’uscita dei singoli (“Televendite di quadri”, “Vietnam” e “Persone di Vetro”) il 23 ottobre è uscito “Canale Paesaggi” per Dischi Sotterranei/La Tempesta.

LIVE – in esclusiva su Dice.Fm

Tutti gli incontri live su Facebook sono ad accesso gratuito. I live in esclusiva su Dice.FM devono essere prenotati sulla piattaforma con la formula UP TO YOU (da 0 € a quello che vuoi).

Passatelli in Bronson partecipa alla campagna di Gianluca Costantini per Amnesty International “Una sedia per Patrick Zaky”

L’artwork è di Codeczombie

INFO:

333/2097141