Rivista ‘Romagna arte e storia’: in uscita il fascicolo sulla storia secolare delle case in Romagna

Case, dolci case. Abitare nei borghi e nelle città di Romagna (secc. XV-XX), è il tema cui è dedicato l’ultimo fascicolo della rivista “Romagna arte e storia”, uscito in questi giorni. La casa è il dominio privato per eccellenza, fondamento della famiglia e la disposizione dei suoi spazi rivela in qualche modo il segreto dell’individuo che la abita.

Attraverso una serie di casi diversificati nel tempo e nello spazio (dal rabbino di Lugo al letterato di Cesenatico, dall’aristocratico di Rimini all’operaio e al popolano di Ravenna, dal salinaro di Cervia alla prostituta di Rimini) gli autori dei saggi hanno cercato di avvicinarsi con discrezione alle abitazioni nei borghi e nelle città di Romagna, di narrare le ragioni della “scelta” di viverci, di schiudere le porte per quanto possibile e svelarne il contenuto e le persone che vi hanno dimorato.

Attraverso questo racconto, quasi a sua conclusione, emerge anche il crescente bisogno di intimità che nello scorrere dei secoli caratterizza la vita familiare, e trova il suo compimento nelle case del Novecento con camere da letto adeguate e separate da quelle dei figli, la comparsa dei corridoi, la costituzione di uno spazio per la cura di sé.

La rivista, sempre riccamente illustrata, è disponibile nelle maggiori librerie della Romagna o può essere richiesta alla Società Editrice Il Ponte Vecchio (editriceilpontevecchiogmail.com.)

INDICE

Dante Bolognesi, Dino Mengozzi

Case, vita privata e quadri storiografici

Oreste Delucca

Nelle case riminesi del Quattrocento: strutture edilizie, utensili e scorte alimentari come spia del mangiare quotidiano

Brunella Garavini

Le case dei salinari a Cervia

Elena Lolli

La casa del rabbino. Momenti di vita ebraica nella Lugo di fine Settecento

Giorgio Gattei

L’invenzione delle “case chiuse” a Rimini e in Romagna (seconda metà del sec. XIX)

Sauro Mattarelli

Il problema della casa a Ravenna durante l’età giolittiana

Giulio Zavatta

L’arredo, il gusto, il collezionismo nelle case riminesi di inizio Novecento. L’asta del mobiliere e antiquario Sante Giunchi (1923)

Manuela Ricci

Interni di crepuscolare borghesia a Cesenatico. La casa “letteraria” di Marino Moretti

Alberto Giorgio Cassani

Dentro la stanza. Le case per gli operai del Villaggio Anic di Ravenna