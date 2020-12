Fusignano. Acceso l’albero di Natale, sindaco Pasi: “Complimenti a consulta di Maiano”

Il sindaco di Fusignano, Nicola Pasi, s’è complimentato con la consulta di Maiano Monti per l’accensione dell’albero di Natale. “Ringrazio la comunità maianese per la gradita novità, con l’aggiunta di un grazie speciale ad Angelo Proni e Luca Lollini per aver contribuito alla realizzazione dell’opera” dichiara Pasi attraverso una nota Facebook seguita all’aggiornamento Covid per quanto concerne la situazione Covid di Fusignano, aggiungendo: “Diverse persone hanno assistito all’accensione dell’albero, tutte con mascherina e ordinatamente distribuite di fronte a Villa Monti. Segno, questo, di quanto quest’anno anche i piccoli gesti abbiano riacquistato un importante valore per le comunità.

Complimenti alla consulta di Maiano e buone feste a tutte le famiglie della frazione”.