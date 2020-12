Ravenna. Data conclusiva per Passatelli in Bronson: live in streaming Bee Bee Sea e Marrano

Pomeriggio conclusivo per la decima edizione del festival Passatelli in Bronson: i live in diretta streaming vedranno oggi protagonisti i Bee Bee Sea, da Mantova, in circolazione dal 2013 e con un nuovo disco (è il terzo) incentrato su sonorità garage-punk sperimentali di grande impatto. I Marrano sono invece romagnoli, di Rimini. Nati nel 2015, nel marzo 2020 hanno pubblicato “Perdere”, il loro secondo album, per il quale si può parlare di alternative rock, grunge, garage punk e industrial. E come da tradizione non poteva mancare la sezione cibo, in modalità delivery dal Bronson Café o in presenza fino alle ore 18.

Conosciamo le band che si esibiscono dalle 17



Bee Bee Sea

I Bee Bee Sea nascono nel 2013 a Castel Goffredo, Mantova. Hanno fin qui pubblicato due album – il debutto omonimo e “Sonic Boomerang”, oltre a svariati singoli ed EP – e hanno da allora suonato costantemente in Italia, Europa e Stati Uniti supportando band come Oh Sees, Black Lips, Idles, Broken Social Scene e molti altri. Due album e svariati singoli dopo, ora sono pronti a scatenare la potenza del loro nuovo “Day Ripper” ovunque, un disco teso sul filo del rasoio e alimentato dalla frustrazione: “ripper – squartatore” è la parola giusta per descriverlo.

Scritto tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, è stato composto nello stesso modo in cui nasce tutta la loro musica: improvvisando, sperimentando con i pedali o semplicemente seguendo i riff e i suoni nelle loro teste. Dieci canzoni compongono la tracklist di “Day Ripper”. Dall’orecchiabile ed effervescente “Be Bop Palooza”, al garage punk selvaggio e sporco di “Drags Me Down” e “Telephone”, è un disco che ti catapulta per tutta la stanza prima di bloccarti contro il muro e urlarti dritto in faccia. Le canzoni si susseguono incessanti, senza respiro, batterie velocissime e accordi frenetici, che occasionalmente barcollano sull’orlo del collasso noise. Eppure questo caos è esattamente ciò che rende “Day Ripper” così avvincente e così divertente.

Marrano

I Marrano sono una band originaria di Rimini nata nel 2015 da Andrea, Daniele e Nicola. Nel dicembre dello stesso anno pubblicano il loro omonimo EP d’esordio, che li porta nei due anni successivi a suonare lungo tutta la penisola. Il 16 marzo 2020 viene pubblicato ufficialmente il loro secondo disco “Perdere”, in collaborazione con Altini Cose e Floppy Dischi. Il 17 luglio 2020 esce la cover di “Sabotage”, brano dei Beastie Boys, che accompagna l’annuncio della loro entrata nel roster booking di Indiebox, mentre nel novembre seguente rilasciano un nuovo video, questa volta in studio, del brano “L’odore del distacco”. A tre anni dall’album d’esordio “Gioventù Spaccata”, tornano dunque ad affacciarsi sulle scene i Marrano, una delle cose più vere accadute al rock italiano in questi ultimi anni. «È un disco vero, sofferto, limato nelle sue sfaccettature finché lo ritenevamo giusto, senza mai snaturare la colonna portante che rimane sempre quella: la sincerità. Un disco potente e morbido allo stesso tempo, che speriamo arrivi alle orecchie di tutti. Siamo molto felici e motivati a presentarlo ovunque», sono le parole sincere Andrea, Daniele e Nicola.