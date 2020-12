Ravenna. Natale, la maratona della solidarietà si traduce in 600 giocattoli donati ai ravennati

Nelle gare di atletica leggera, si sa, il cambio tra un atleta e un altro avviene tramite il passaggio del testimone, uno strumento che attesta l’avvenuta successione e che accompagna la squadra dall’inizio alla fine della gara. Cuore e Territorio ha iniziato la corsa e passato il testimone al quotidiano online Ravenna24ore e via alla Uisp. Più di 600 giocattoli donati in due giorni dai ravennati in una corsa contro il tempo.

Stamani con cerimonia olimpica il Presidente di Cuore e Territorio Giovanni Morgese e lo staff: Susanna Vernocchi, Andrea Salmi, Anna Redavid, Donatella Truzzi, Marcello Iervolino e Claudio Guadagni, Ravenna24ore con Carlo Serafini e la UISP con Raffaele Alberoni e Francesco Tondini, hanno consegnato i 600 pacchi al Presidente Charles Tchameni Tchienga della Associazione Terzo Mondo che continuerà la staffetta con le numerose sigle sindacali che hanno aderito al progetto.

La renna oggi si é trasformata nella grande azienda Consar che ha messo a disposizione il furgone per il trasporto dei regali di Santa Claus. Charles Tchameni Tchienga con i suoi meravigliosi collaboratori accompagnerà Babbo Natale da ogni bambino.